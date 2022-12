Cada nova versão do Firefox traz um conjunto de novidades da Mozilla e dos seus programadores. Nem sempre estas são apresentadas em volume, mas sim em pequenos pormenores e que na verdade mudam o este browser.

Com a versão 108 temos mais um exemplo desses, com algumas melhorias, pequenas em tamanho, mas grandes no que vão oferecer aos utilizadores. O Firefox quer funcionar ainda melhor com o Windows e isso pode agora ser visto novamente. Há, como sempre muitas mais alterações e melhorias.

O Firefox 108 integra-se com o Windows

Foi há poucas horas que a Mozilla lançou mais uma versão do Firefox. Esta reúne mais um lote de melhorias, preparadas para tornar este browser uma proposta interessante para os utilizadores e uma alternativa para o Chrome e todos os browsers que nele se baseiam.

A principal está na integração com suporte para o modo de eficiência do Windows 11. Este irá gerir os consumos de recursos deste browser no novo sistema da Microsoft e colocá-lo em pausa sempre que o sistema entender que isso é necessário.

Mozilla tem mais novidades nesta versão

Para além disso, a versão 108 do Firefox foca-se também em trazer um novo atalho dentro do browser da Mozilla. O Gestor de Tarefas desta proposta passa a poder ser chamado diretamente com a utilização das teclas Shift + Esc, em complemento ao acesso pelo menu.

Também os formulários presentes nos PDFs receberam melhorias nesta versão. Existe agora o suporte para caracteres não ingleses ao gravar e imprimir estes documentos. Também a barra de ferramentas dos Marcadores também viu alguns problemas corrigidos.

Nem tudo o que muda é visível de imediato

Claro que há mudanças que não são visíveis e trazem acesso a novas APIs que até agora não existiam. Algo importante é também a correção de várias falhas que segurança que estavam presentes nas versões anteriores e que poderiam ser usadas por atacantes.

O Firefox 108 já está acessível para todos como uma atualização deste browser. Se preferirem podem instalar esta nova versão da proposta da Mozilla diretamente do site que lhe serve de suporte na Internet.