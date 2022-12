A Apple sempre procurar manter a App Store como o único ponto de instalação de apps no iPhone e no iOS. Controla todos os momentos das apps ali presentes e garante aos utilizadores que não existem problemas de segurança ou de desempenho.

Com muitas mudanças a serem pedidas, a Apple estará finalmente a ponderar abrir o iOS a loja de apps de terceiros. Não revelou como o deverá fazer, mas certamente que vão existir limites e um controlo muito grande.

Lojas de apps de terceiros a chegar

As entidades reguladoras têm estado a avaliar muitos elementos do ecossistema da Apple a como estes se comportam com os restantes. Quer impedir situações de monopólio e em que a empresa impede que outras propostas sejam apresentadas aos utilizadores.

Um dos principais visados é mesmo a App Store, que poderá ter mudanças em breve. Do que é avançado, a Apple poderá estar a preparar a chegada de lojas de apps de terceiros. Isso levará ao que muitos esperam há anos: poder instalar apps fora do ecossistema da empresa e sem o controlo completo desta.

New story: Apple is preparing to allow alternative app stores and side-loading on iOS — along with a slew of other changes to make the iPhone more open — in response to new European Union requirements arriving in 2024. https://t.co/hZpXrKdHGj — Mark Gurman (@markgurman) December 13, 2022

Apple terá de deixar instalar no iOS

Várias equipas estão a redesenhar o software da empresa para o abrir a esta novidade, permitindo também que seja possível contornar parte das imposições conhecidas. Claro que o controlo deverá ser mantido, obrigando as apps a serem verificadas e cobrando taxas adicionais. Não fica ainda claro se sistemas de pagamentos de terceiros vão ser permitidos.

Ainda sem uma data prevista, deverá ser revelado com a chegada do iOS 17 e antecipando algumas medidas que a Europa poderá obrigar a serem realidade. O Regulamento Mercados Digitais poderá impor a mudança e assim terminando com o monopólio da Apple neste campo.

Changes would also come to NFC chip and camera access, Find My network for rivals to the AirTag, web browsing engines and other areas of Apple’s software. The company still plans to charge developers for access to iOS even with side loading. — Mark Gurman (@markgurman) December 13, 2022

Mudanças não ficam pela App Store

Esta regulamentação da UE pode ir ainda mais longe e obrigar a Apple a abrir outros sistemas. Falamos do NFC do iPhone, da rede Find My ou do controlo aplicado a browsers terceiros. Por fim, e esta será mais complicada, pode ir até ao iMessage, com a criação de mecanismos de interoperabilidade com outros serviços de mensagens.

O mais curioso é que a Apple poderá aplicar todas estas medidas apenas em alguns mercados escolhidos e com legislações mais restritivas. Vão ser as bases para algo mais alargado, mas que só mais longe no futuro será verdadeiramente global e alargado a todos.