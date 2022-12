A Internet está cheia de truques e mezinhas que garantem resolver todos os problemas. Um deles é o bem conhecido truque de limpeza com pasta de dentes que garante eliminar os riscos de um ecrã de smartphone.

Este truque surge em milhares de locais e é dado como sendo infalível. Será que é mesmo assim? A Xiaomi resolveu testar este produto milagroso e acabou com um mito. Afinal, a pasta de dentes não repara o ecrã dos smartphones e faz ainda pior.

Solução milagrosa contra riscos

Quantas vezes não se sentiu já tentado em usar este truque que todos dizem ser a solução para os problemas dos riscos no ecrã de um smartphone? A solução é simples e passa por limpar este elemento com pasta de dentes, sendo os resultados visíveis de imediato.

O conceito até faz algum sentido, mas aparentemente não neste contexto. A presença de substâncias abrasivas na pasta de dentes conseguiria polir o ecrã e remover uma camada muito final de plástico que reveste a área mais externa. Em teoria, isso seria suficiente para remover riscos e arranhões superficiais.

Xiaomi quis testar a pasta de dentes

A Xiaomi quis colocar esta ideia pré-concebida à prova e descobrir de uma vez por todas se realmente funciona como esperado. O resultado não podia ser mais diferente do que é tantas vezes anunciado e, na verdade, não tem qualquer resultado prático.

Após usar a pasta de dentes no ecrã, e como se vê no vídeo acima, o ecrã ficou com os mesmos riscos e sem ter qualquer melhoria visível. Tem um brilho maior, mas os problemas ficaram presentes e não desapareceram como é anunciado por tantos na Internet.

Estraga ainda mais o ecrã dos telefones

Nos testes, a Xiaomi vai mais longe e avança que este procedimento pode mesmo ter um efeito nocivo. A pasta de dentes é uma substância alcalina que pode danificar a camada de revestimento oleofóbico dos ecrãs dos smartphones. Esta proteção serve para impedir que impressões digitais ou gordura sujam no ecrã.

Cai assim por terra mais um mito e que tantas vezes é propagado na Internet. A solução para esses riscos é a mais óbvia e passa mesmo pela substituição do ecrã dos smartphones, não havendo uma solução milagrosa para este problema.