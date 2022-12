Porsche prepara-se para ter a primeira rede privada móvel 5G da Europa

Para além das redes elétricas, as empresas que produzem automóveis querem agora ter a sua própria rede de comunicações para interligar os veículos com a casa mãe. Nesse sentido, a Porsche Engineering testa em parceria com a Vodafone uma nova infraestrutura de rede móvel privada (MPN) 5G para os carros da marca na Europa.

O objetivo é apresentar a primeira rede privada móvel 5G híbrida da Europa, uma aposta para oferecer aos clientes uma melhor infraestrutura para desenvolver e testar veículos inteligentes e autónomos.

Porsche quer ter a primeira rede móvel privada 5G

Num comunicado, a Vodafone e a Porsche detalharam a implantação da rede móvel privada (MPN) no Nardo Technical Center (NTC), uma instalação no sul da Itália operada pela Porsche Engineering. O elemento de infraestrutura híbrida da implantação faz com que a Vodafone use uma rede privada totalmente integrada com a sua infraestrutura móvel pública.

Através de um "design inovador", tanto a cobertura privada como pública é oferecida no local, o que significa que a população local também pode beneficiar da rede.

A Vodafone e a Porsche explicaram que os clientes da empresa automóvel poderão beneficiar de comunicações em tempo real, prometendo redução de atrasos, maior largura de banda, maior segurança e fiabilidade e tempo de implementação mais rápido.

Trampolim para uma nova geração de veículos

A rede da Vodafone permite uma cobertura de 4G e 5G em todo o centro, que ocupa 700 hectares e tem mais de 20 pistas para testes de desempenho. No futuro, a NTC pretende desenvolver novas aplicações, incluindo de veículo para infraestrutura e de veículo para veículo, e funções de condução altamente automatizadas.

Vinod Kumar, CEO da Vodafone Business, afirmou que a 5G MPN pode funcionar como um "trampolim" para a evolução de uma empresa e a tecnologia ajudaria a "transformar o transporte e a mobilidade".

A Vodafone e a Porsche já estão a colaborar noutras iniciativas, incluindo a implantação de uma rede autónoma e casos de utilização de fatias de rede no centro de desenvolvimento do gigante automóvel na Alemanha.