China vai investir US$ 143 mil milhões na sua indústria de chips para competir com os EUA

A relação entre os Estados Unidos e a China nunca foi um mar de rosas, mas nos últimos meses a tensão tem aumentado e o impacto afeta sobretudo o mercado tecnológico. O país asiático enfrenta duras barreiras na aquisição de componentes e, como alternativa, tem-se focado em criar os seus próprios equipamentos.

Como tal, as mais recentes notícias indicam que a China vai agora investir um total de 143 mil milhões de dólares na sua indústria de chips para competir com os EUA.

China investe milhões na indústria de chips

A indústria de chips tem sido o mote para várias das notícias diárias mais importantes acerca do mundo tecnológico. Este setor é a peça fundamental para a produção dos equipamentos, quer sejam domésticos quer sejam profissionais, o que leva a que haja um redobrado interesse em apostar no mesmo.

Mas, neste campo, a China tem a sua vida gravemente dificultada com as restrições impostas pelo governo norte-americana, não conseguindo assim aceder a uma fatia importante e fundamental de peças para a sua produção, nem à aquisição de equipamentos tecnológicos criados por fabricantes com ligação aos EUA.

Contudo, o país com o maior número de habitantes do mundo não baixa os braços e está então focado na sua própria produção. Para isso, as últimas notícias revelam que a China tem já preparado um pacote de ajuda no valor de 143 mil milhões de dólares para aplicar na sua indústria de chips. Esta iniciativa tem então como objetivo promover a autonomia e autossuficiência da indústria de chips chinesa, ao mesmo tempo que incrementa o poder da China para competir com os Estados Unidos.

Este incentivo é um dos maiores que Pequim alguma vez fez, sendo que a previsão é que o valor total seja entregue ao longo de 5 anos. O montante será distribuído na forma de subsídios e créditos fiscais com vista ao aumento da produção de chips no país.