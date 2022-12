Depois dos 125€…. Governo vai dar “cheque” de 240€

Ainda não foi há muito tempo que o Governo ofereceu um cheque de 125 euros e também 50 euros por cada filho às famílias portuguesas. Recentemente o primeiro-ministro revelou que as famílias mais vulneráveis vão receber um apoio extraordinário já este mês de dezembro.

Este novo apoio irá abranger, segundo previsões, um milhão de pessoas.

Apoio para Famílias que usufruem de tarifa especial de eletricidade ou recebem prestações mínimas

Esta quinta-feira, o Conselho de Ministros vai aprovar uma nova prestação extraordinária, de 240 euros, destinada a apoiar as famílias mais vulneráveis. O montante, uma prestação única, vai ser pago já a partir do próximo dia 23 e será integralmente entregue, pelas vias normais da Segurança Social, juntamente com a prestação normal, até ao final do ano, revelou o primeiro-ministro António Costa em entrevista exclusiva à Visão.

De acordo com o que foi revelado, este apoio extraordinário abrange as famílias que já receberam, este ano, duas tranches de 60 euros cada, no final dos primeiro e segundo trimestres, ou seja, as famílias que são também abrangidas pela tarifa especial de eletricidade ou recebem prestações mínimas, nomeadamente o complemento solidário para idosos, o rendimento social de inserção, a pensão social de invalidez do regime especial de proteção na invalidez, o complemento da prestação social para a inclusão, a pensão social de velhice e o subsídio social de desemprego.

