OPPO INNO DAY 2022: Proporcionar um futuro melhor com novas tecnologias e inovação

A OPPO tem mostrado que é muito mais do que uma marca que produz smartphones. Tem trazido para o mercado inovação e novas propostas, que dão aos utilizadores melhorias nos seus equipamentos e em novas áreas onde tem apostado.

Agora que realiza o seu OPPO INNO DAY 2022, a marca mostra como está a crescer e a descobrir novas áreas. A prova disso está nos novos produtos que revelou e que são totalmente inovadores e preparam um futuro melhor com novas tecnologias e inovação.

A OPPO organiza hoje o seu evento anual de tecnologia, o OPPO INNO DAY 2022, num formato online transmitido em streaming. Sob o lema "Proporcionar um futuro melhor", o evento mostra a determinação da OPPO em reforçar as suas quatro Iniciativas Inteligentes na área do entretenimento inteligente, produtividade inteligente, saúde inteligente e aprendizagem inteligente, por forma a oferecer mais inovação para o bem de todos e proporcionar um futuro inclusivo e mais positivo para todos.

Vida mais inteligente com o OHealth H1, MariSilicon Y e Air Glass 2

No âmbito das suas quatro Iniciativas Inteligentes, a OPPO investiu uma quantidade significativa de recursos no desenvolvimento da sua tecnologia inteligente na área da saúde inteligente. A OPPO não só criou o Laboratório de Saúde OPPO em 2021, como criou também este ano uma nova marca de cuidados de saúde inteligente, de nome OHealth.

Durante o INNO DAY 2022, a OPPO revela o primeiro produto da sua gama OHealth, o monitor de saúde da família de nome OHealth H1. O OHealth H1 combina seis funções de monitorização de dados de saúde para uso familiar num único dispositivo, incluindo medição dos níveis de oxigénio no sangue, ECG, auscultação cardíaca e pulmonar, frequência cardíaca, temperatura corporal e rastreamento do sono.

Através de sensores de alta precisão e algoritmos de saúde líderes do setor, o OHealth H1 ajudará assim os utilizadores a vigiarem melhor a saúde de toda a família.

Ao contrário do design industrial de equipamentos médicos tradicionais, o OHealth H1 é um dispositivo superleve com um peso de 95g apenas com contornos arredondados muito estéticos e um design oval concêntrico. Isto torna mais fácil aos utilizadores levarem o OHealth H1 consigo para qualquer lugar, ajudando-os a integrar avaliações regulares do estado de saúde nas suas rotinas diárias.

O OHealth H1 abre caminho à ambição da OPPO de fazer a ponte com melhores cuidados de saúde, oferecendo soluções de saúde inteligentes, profissionais e convenientes para utilizadores, hospitais e clínicas.

MariSilicon Y

Após a primeira Unidade de Processamento Neuronal, NPU na sigla em inglês, de imagiologia específica desenvolvida pela própria marca, de nome MariSilicon X, a OPPO revela agora o segundo membro da família MariSilicon — o novíssimo SoC áudio MariSilicon Y.

O MariSilicon Y, um dos primeiros SoC Bluetooth a usar a mais avançada tecnologia de processamento N6RF, vem com um novo Pacote Bluetooth Pro desenvolvido pela própria marca que aumenta a largura de banda Bluetooth em 50% face aos SoC Bluetooth com maior capacidade do mercado.

Equipado com a exclusiva tecnologia codec URLC e uma NPU específica até 590 GOPS de capacidade de computação do dispositivo, o MariSilicon Y permite transmitir pela primeira vez áudio sem perdas de uma forma ultra nítida e sem precedentes na ordem dos 24 bits/192kHz através de Bluetooth, oferecendo aos utilizadores todas as vantagens da conectividade sem fios e com a mesma qualidade de áudio que uma ligação com fios, abrindo assim novas possibilidades em termos de experiências de som áudio envolvente.

Graças ao MariSilicon Y, os utilizadores podem beneficiar agora de uma melhor qualidade de áudio digital através de auscultadores e earbuds Bluetooth sem fios.

OPPO Air Glass 2

Durante o evento, a OPPO mostra também os seus mais recentes óculos de Realidade Assistida — os OPPO Air Glass 2. Com um peso de cerca de 38g, os OPPO Air Glass 2 apresentam um design superleve e robusto que inclui a primeira lente difrativa SRG com guia de ondas e desenvolvida pela OPPO.

Estas lentes ajudam a corrigir a visão e permitem um maior leque de personalização, sendo difícil distingui-las das lentes comuns. Os OPPO Air Glass 2 permitem fazer também chamadas telefónicas, traduções em tempo real, navegação baseada em localização, converter voz em texto para pessoas com deficiências auditivas e toda uma série de experiências inteligentes.

Estes novos óculos foram concebidos para demonstrar as novas possibilidades da interação homem-máquina e são um exemplo dos avanços tecnológicos da OPPO no âmbito das suas quatro Iniciativas Inteligentes.

Um futuro melhor através da Inovação Virtuosa

Ao longo dos anos, a OPPO tem vindo a desenvolver o seu próprio ecossistema tecnológico, unindo-se a parceiros globais por forma a criar uma comunidade aberta, inclusiva e próspera. São mais de 300.000 os programadores e mais de 700.000 os criadores que distribuíram os seus produtos e serviços através das Plataformas Abertas da OPPO.

A OPPO também fortaleceu a comunicação e apoiou promotores e programadores globais através das Maratonas de Programação, vulgo hackathons, OPPO ColorOS. Partilha uma convicção comum com todas as equipas quanto ao poder da tecnologia para melhorar vidas e continuará a impulsionar a inovação no sentido do bem comum.

Ao ultrapassar os limites da tecnologia graças à sua crença nas vantagens da Inovação Virtuosa, a OPPO continua a abrir assim novas possibilidades em matéria de experiências inteligentes conectadas por meio de tecnologias como a OHealth H1, Marisilicon Y e Air Glass 2.