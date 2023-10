Utilizador que recebeu areia em vez da RTX 3090 Ti perde o processo na justiça

Por vezes são notícia situações em que as pessoas encomendam determinado produto pela Internet, mas recebem em casa algo completamente diferente. Foi o caso do utilizador Maurício Takeda que no ano passado comprou uma placa gráfica topo de gama GeForce RTX 3090 Ti da Nvidia pela Amazon, mas recebeu nada mais do que caixas de areia. O caso foi para tribunal, mas o lesado perdeu o processo.

Recebe areia em vez da RTX 3090 Ti, mas perde o processo em tribunal

Para quem não se lembra, o caso aconteceu em meados de julho de 2022, quando o brasileiro Maurício Takeda, filho do cartoonista Maurício de Sousa, criador da popular Turma da Mónica, comprou uma placa gráfica Nvidia GeForce RTX 3090 Ti pela Amazon, mas recebeu em casa uma caixa e outros frascos com areia. Alguns dias depois, o lesado recebeu finalmente a GPU topo de gama que havia comprado pela plataforma de compras online.

Contudo, o caso acabou mesmo por ir para tribunal, mas as mais recentes notícias estão a causar alguma polémica. Isto porque os juizes da 26ª Câmara de Direito Privado de São Paulo consideraram que Maurício Takeda não tinha razão, o que o levou então a perder este mesmo processo contra a Amazon.

Na ação, Takeda pedia uma indemnização de 73 mil reais, cerca de 13 mil euros, uma vez que alegou que a situação lhe havia causado crises de saúde mental e que o levou mesmo a cancelar uma viagem já programada.

Já em abril deste ano, o juiz Renato Siqueira de Pretto, do Cível de São Paulo, havia considerado a ação como improcedente. O juiz disse que "apesar de a parte autora ter recebido, num primeiro momento, três potes de areia em vez do produto adquirido pelo site da ré, não se evidencia o mau atendimento". A defesa de Maurício recorreu, mas então o julgamento de recurso, que ocorreu no passado dia 12 de setembro, manteve a decidão anterior.

O lesado já veio criticar a decisão do tribunal nas redes sociais, dizendo que "perdi a ação e recurso contra a Amazon. Receber uma caixa de areia mijada, ter tido uma das piores crises de ansiedade da vida e ter que me expor nas redes sociais para que resolvessem o golpe, para a justiça não passou de um ‘mero aborrecimento’. Boa sorte aos que passarem por alguma situação parecida".