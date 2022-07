Comprou uma gráfica GeForce RTX 3090 Ti, mas recebeu uma caixa de areia em casa

Volta e meia surgem histórias insólitas que nos mostram várias situações engraçadas, ou não, que se passam no mundo tecnológico. E a mais recente passou-se no Brasil e está relacionada com a atual placa gráfica topo de gama da Nvidia.

Segundo as informações, um utilizador comprou o modelo GeForce RTX 3090 Ti através da Amazon, mas recebeu em sua casa apenas uma caixa cheia de areia.

Comprou uma GeForce RTX 3090 Ti e recebeu areia

O caso aconteceu no Brasil com o utilizador Maurício Takeda e Sousa de 34 anos que é filho do cartoonista Maurício de Sousa, criadora da popular Turma da Mónica. Tudo se passou depois que o utilizador comprou um exemplar da placa gráfica topo de gama GeForce RTX 3090 Ti da Nvidia, personalizada pela marca GameRock, mas, por sua vez, recebeu na sua casa uma caixa e alguns outros recipientes cheios de areia.

Segundo as informações, Maurício havia comprado o suposto equipamento na Amazon por 14,5 mil reais, cerca de 2.600 euros, e confessa que ficou em choque assim que abriu a caixa e descobriu a desanimadora surpresa.

A encomenda foi vendida e transportada pela Amazon, tendo sido realizada no dia 2 de julho. O lesado recorreu à rede social TikTok para registar o momento no passado dia 13 de julho e o vídeo conta já com milhares de visualizações até ao momento. Maurício referiu ainda que, sempre que compra objetos de valor, grava a abertura dos mesmos como forma de segurança

De acordo com o Maurício, ele contactou a Amazon no mesmo dia em que recebeu a encomenda, a exigir que a placa gráfica fosse efetivamente enviada. No vídeo, ele ainda cita o artigo 35 do Código de Defesa do Consumidor do Brasil, o qual indica que se "o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha: I - exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade; II - aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente".

Mas o contacto com a Amazon não resultou em grande coisa, uma vez que o encaminharam para o setor de "objetos de alto valor", serviço que apenas pode ser contactado via email. Por sua vez, o lesado esteve mais de 20 dias sem ver o problema resolvido, tendo mesmo recebido links para a exclusão automática da sua conta.

Desta forma, ele decidiu registar a reclamação através de sites especializados e avançar com uma ação judicial contra a empresa.