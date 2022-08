Utilizador que recebeu areia em vez de gráfica já tem uma nova RTX 3090 Ti

No mundo tecnológico estamos habituados a ver algumas notícias insólitas. E uma das mais recentes foi a de um utilizador brasileiro que encomendou uma placa gráfica Nvidia GeForce RTX 3090 Ti da Amazon, mas, em vez da GPU, recebeu uma caixa com areia…

E depois de várias reclamações e alguma frustração à mistura, finalmente o utilizador recebeu em sua casa a placa gráfica que havia, de facto, encomendado.

Recebeu areia, mas já tem a sua RTX 3090 Ti

Há algumas semanas demos a conhecer mais uma situação caricata que se passou no mundo tecnológico. O brasileiro Maurício Takeda e Sousa, filho de Maurício de Sousa, o autor da Turma da Mónica, encomendou a atual gráfica topo de gama da Nvidia através da Amazon. No entanto, ao abrir essa mesma encomenda, deparou-se não com a gráfica, mas sim com uma embalagem de areia. A surpresa foi registada em vídeo pelo utilizador, que depois o partilhou na sua conta da rede social chinesa TikTok.

Mas há agora boas notícias, pois Maurício Takeda e Sousa recebeu finalmente a sua GPU Nvidia GeForce RTX 4090 Ti, personalizada pela marca GameRock, 20 dias depois da compra. O homem voltou a partilhar o sucedido na sua conta do TikTok, mas desta vez para revelar as boas notícias. No entanto, parece que os vídeos foram depois removidos.

Lembramos que após receber o verdadeiro engodo, que lhe custou 14,5 mil reais, cerca de 2.600 euros, Maurício, que é streamer e também músico, contactou a Amazon no dia da chegada da encomenda a exigir que a placa gráfica fosse realmente enviada.

No último vídeo, que já não está então disponível, os canais que ainda o viram referem que o lesado disse que "apesar de toda demora, as coisas começaram a andar depois que falei diretamente com o Departamento de Relações Executivas da Amazon. A partir daí, eles contactaram a loja parceira Tertz que forneceu e enviou-me o produto, e até tive direito a um bilhete carinhoso".

Por fim, Maurício agradeceu também o apoio dos seguidores, da família, dos amigos e dos jornalistas que divulgaram o sucedido. E confessa que não acreditava que o caso fosse resolvido.