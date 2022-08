Edu Rede Escolar: App do programa MEGA (Manuais Escolares GrAtuitos)

Os vouchers para aquisição de manuais escolares gratuitos na plataforma MEGA estão já disponíveis para vários anos. Estes têm vindo a ser emitidos à medida que as escolas descarregam na plataforma MEGA os dados dos alunos.

Hoje temos como sugestão a app do programa MEGA (Manuais Escolares GrAtuitos).

A Aplicação móvel oficial do programa MEGA – Manuais Escolares GrAtuitos e da rede escolar pública portuguesa, promovida pelo Instituto de Gestão Financeira da Educação IGeFE, permite o acesso a várias informações.

Tem como propósito disponibilizar o acesso ao programa MEGA – Manuais Escolares GrAtuitos e a consulta da informação da rede escolar em dispositivos móveis por forma a permitir uma maior proximidade com os principais intervenientes: docentes, funcionários das instituições, direção escolar, alunos e encarregados de educação.

A app de suporte ao programa MEGA, disponibiliza a informação atualizada da estrutura da rede escolar de todo o país: agrupamentos, escolas integrantes, contactos e notícias relacionadas com a atividade escolar e outras informações úteis que fomentam a segurança e acompanhamento da situação escolar por parte de todos os intervenientes.

Segundo uma nota do Ministério da Educação, “os vales ficam disponíveis na plataforma MEGA à medida que os dados dos alunos são exportados pelas escolas para a plataforma”.

Para beneficiar de manuais escolares gratuitos, os encarregados de educação têm de registar-se em www.manuaisescolares.pt ou através utilizando esta app Edu Rede Escolar (Android, iOS). No primeiro acesso será necessário confirmar o número de contribuinte (NIF), devendo os encarregados de educação ter consigo os dados de acesso ao Portal das Finanças para que seja efetuada a validação. Caso não tenham os dados, devem solicitá-los através do Portal das Finanças.

Apenas os alunos que frequentam o ensino público ou os estabelecimentos do ensino particular com contrato de associação têm direitos aos manuais gratuitos. O ano letivo de 2022/2023 tem início entre os dias 13 e 16 de setembro.