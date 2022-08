Sempre focado na música e no que oferece aos utilizadores, o Spotify está constantemente a melhorar a sua interface. Procura a garantir o acesso às preferências dos utilizadores de forma rápida e direta.

Mais uma mudança está a acontecer, com a separação de áreas que até agora estavam agrupadas. A ideia do Spotify é dar acesso mais rápido a uma das suas mais recentes apostas, os podcasts.

As mudanças têm sido constantes no Spotify, em especial no que toca à interface das suas apps móveis. Este é para a maioria dos utilizadores o ponto preferencial de acesso e por isso importa que seja o mais simples e direto de usar, removendo qualquer complicação.

É assim que surge mais uma alteração, com mesmo propósito que todas as anteriores tiveram e que resultaram em sucesso. Quer separar o acesso aos conteúdos, facilitando a escolha dos mais interessantes e que realmente são do gosto dos utilizadores.

O que o Spotify revela, a sua ideia é separar os podcasts do resto das músicas, álbuns e artistas. Até agora estavam misturados e não tinham o destaque muitos consideravam necessário, quer para aceder aos que acompanham, quer aos que possam vir a descobrir.

Vão assim ser criadas duas áreas distintas, com todas a escolhas e propostas. O utilizador só precisará de escolher nos dois botões no topo qual o conteúdo que quer ter acesso. Consegue assim separar as duas propostas e escolher de forma mais direta e descomplicada.

Os podcasts são uma das apostas mais fortes do Spotify dos últimos tempos. Para além de terem uma lista cada vez maior destes, há ainda a chegada do vídeo a este tipo de conteúdos, o que melhora ainda mais a passagem de qualquer mensagem.

Esta novidade está agora a chegar ao Android, com uma disponibilização gradual e lenta. Mais tarde, ainda sem data, será também alargada ao iOS, para garantir uma interface igual em todas as apps e todas as plataformas onde está presente.