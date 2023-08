Homem tenta entrar na China com 420 memórias RAM amarradas ao corpo

Quando se trata de contrabando de equipamentos tecnológicos, já deu para perceber que a imaginação das pessoas não tem mesmo limites. Depois de várias situações, recentemente na China foi detido um homem por ter nada menos do que 420 memórias RAM amarradas ao corpo.

Detido com 420 memórias RAM coladas ao corpo

Às várias situações de contrabando de equipamentos tecnológicos, junta-se agora mais um episódio insólito passado recentemente na China, onde estas histórias têm sido cada vez mais comuns. O caso aconteceu mais concretamente no porto de Gongbei, na fronteira com Macau, onde um homem foi detido pelas autoridades com 420 chips de memória RAM amarrados ao corpo com folha aderente transparente.

Naturalmente, o objetivo do sujeito era fazer entrar no país asiático material tecnológico de forma ilegal, algo que é bastante penalizado na região, mas o fruto proibido é sempre o mais apetecido. Estas situações são designadas no país como "importações parelelas".

O detido, que se chama Zhi, tentou passar pelos sistemas de controlo pelas 19h00, aproveitando uma troca de turno no porto de Gongbei. Surpreendentemente ele ainda conseguiu passar no sistema, mas também não foi muito mais longe.

Tudo foi descoberto, imagine-se, através do modo como Zhi caminhava, pois andava de uma forma estranha, forçada e nada natural. Assim, um dos seguranças decidiu analisar melhor o sujeito e repatou em várias protuberâncias irregulares, especialmente na zona das calças. Desta forma, o agente decidiu revistar o homem e decobriu as centenas de memórias RAM coladas ao seu corpo.

O homem foi detido logo de seguida e o material contrabandeado foi apreendido. No momento em que escrevo este artigo, Zhi ainda se encontrava a aguardar julgamento, mas tudo indica que a setença vai levá-lo à prisão.

Ainda há poucos dias tinhamos também noticiado que a alfândega da China tinha apreendido centenas de processadores Intel, discos SSD e memórias RAM.