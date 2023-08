Nvidia vira-se agora para a Foxconn para garantir a sua liderança nos chips IA

Com a certeza de que a Inteligência Artificial irá marcar o futuro e transformá-lo ainda não sabemos bem como, é natural que as grandes fabricantes queiram garantir a sua participação neste setor. Desta forma, com os problemas de fornecimento da TSMC, a Nvidia está agora a virar-se para a Foxconn para conseguir manter a sua liderança nos chips IA.

Nvidia recorre à Foxconn para manter a liderança no setor IA

Quando ouvimos falar do nome Foxconn associamos rapidamente à Apple, por ser desde sempre a fornecedora da empresa dos iPhones. Mas as notícias recentes indicam que a Nvidia também está à procura dos serviços da fabricante taiwanesa para conseguir garantir a sua liderança no segmento dos chips de Inteligência Artificial.

De acordo com o que foi revelado por fontes da indústria, a Foxconn terá já recebido pedidos referentes à IA da Nvidia, sendo que a maioria deles são para substratos de chips, o que, basicamente, se refere ao processo de embalagem. Esta parceria tem como foco os chips de supercomuptador Nvidia HGX e DGX AI, cuja marca os considera como soluções líderes a nível mundial para o desenvolvimento da Inteligência Artificial empresarial.

Os detalhes indicam que esta parceria entre a Nvidia e a Foxconn será oficialmente anunciada até ao final do próximo mês de setembro e tudo aponta para que tal aconteça em Taiwan durante uma apresentação onde a fabricante falará também sobre os avanços da linha de produção do novo iPhone 15 da Apple. E esta parceria poderá levar a Foxconn a tornar-se na "maior fornecedora de substratos de chips Nvidia".

Para já, os pedidos para IA para o servidor Nvidia HGX solicitam uma taxa de fornecimento acima dos 50%, mas o objetivo é que o negócio entre as duas potências cresça gradualmente à medida que as necessidades da empresa de Jensen Huang no campo IA também aumentem.