EUA permite que a Samsung e a SK Hynix recebam ferramentas americanas na China

Embora o conflito entre os Estados Unidos da América e a China continue bem aceso, há algumas situações em que as duas potências acabam de ceder. E de acordo com as últimas informações, os EUA permitem que a Samsung e a SK Hynix continuem a receber ferramentas norte-americanas nas suas fábricas da China.

Samsung e SK Hynix podem receber ferramentas dos EUA na China

De acordo com as recentes informações avançadas pela Reuters, os Estados Unidos da América deram permissão para que as empresas sul-coreanas Samsung e SK Hynix continuassem a receber determinadas ferramentas norte-americanas de fabrico de chips nas suas fábricas chinesas. A garantia foi dada nesta sexta-feira através de um comunicado emitido pelo Departamento de Comércio dos EUA.

Com esta autorização, as empresas podem continuar os seus trabalhos de fabricação de chips na China sem o problema de solicitarem licenças aos Estados Unidos para conseguirem obter novos equipamentos. Recordamos que em outubro de 2022, as regras norte-americanas restringiram o envio de chips avançados e de equipamentos de fabrico de chips para a China, uma clara forma do país de Joe Biden tentar meter travão aos avanços tecnológicos e militares do país asiático.

Mas os Estados Unidos definiram algumas autorizações especiais para as fabricantes estrangeiras de chips, como forma de evitar algumas consequências indesejadas como, por exemplo, condicionantes na produção.

A TSMC também disse em comunicado na sexta-feira que foi autorizada a continuar a operar na cidade chinesa de Nanjing e que se encontra em processo de solicitação de autorização permanente para as suas operações na China.

De acordo com os dados, a Samsung fabrica cerca de 40% dos seus chips NAND flash na sua fábrica em Xian, enquanto que a SK Hynix fabrica cerca de 40% dos seus chips DRAM em Wuxi e 20% dos seus chips NAND flash em Dalian. Segundo os detalhes da TrendForce, as duas empresas sul-coreanas juntas controlavam quase 70% do mercado global de DRAM e 50% do mercado NAND flash no final do mês de junho de 2023.