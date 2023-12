Tesla Cybertruck tem um “modo submarino” que pressuriza a bateria para conduzir na água

Elon Musk é, acima de tudo, um sonhador que concretiza os seus planos, pouco a pouco. Se vai chegar a Marte? Bom, ele está a fazer o caminho para lá ir. Assim como aquela ideia de ter um carro submarino, ao estilo James Bond, que ele também parece não ter esquecido. A Cybertruck da Tesla tem um modo muito interessante que pressuriza a bateria para conduzir sobre a água.

Chamem-lhe louco, visionário, charlatão... mas a verdade é que os projetos que Elon Musk coloca no mercado são tudo menos triviais. E não precisamos de uma resenha histórica para vermos como mudou o mercado automóvel, como mudou o conceito das viagens espaciais e como está a mudar, inclusive, o mercado das comunicações móveis. Mas isso são outros assuntos. O que está hoje em causa é o Wade Mode, ou Modo de Navegação.

Cybertruck ou o carro anfíbio da Tesla

A Cybertruck da Tesla tem um "modo de navegação" que pressuriza a bateria para "conduzir através da água". Segundo parece, a Tesla está realmente a cumprir, pelo menos até certo ponto, a sua promessa de que a pick-up irá conduzir através da água. Aliás, nada disto é estranho, porque foi mesmo Elon Musk quem já fez afirmações antes sobre como os veículos Tesla poderiam flutuar e servir brevemente como um barco.

No entanto, estas declarações nunca foram levadas muito a sério, até porque a garantia da Tesla diz algo diferente sobre levar o veículo para a água. No entanto, o CEO duplicou a afirmação com a Cybertruck: tendo em conta o tipo de veículo, as suas palavras fazem mais sentido, uma vez que é suposto ser um veículo todo-o-terreno.

A Cybertruck será à prova de água o suficiente para servir brevemente como um barco, para que possa atravessar rios, lagos e até mares que não sejam demasiado agitados.

O CEO acrescentou que o objetivo é que uma Cybertruck seja capaz de atravessar a água entre a Base Estelar da SpaceX e a Ilha South Padre no Texas, que fica a cerca de 360 metros.

Agora que a Tesla começou a entregar o Cybertruck, parece que não foram apenas palavras sobre a pick-up ser capaz de atravessar a água.

Dentro do modo Off-Road da Cybertruck, a empresa também incluiu um "Modo Wade". De acordo com a página de configuração do Modo Off-Road, o Modo Wade "pressuriza a bateria":

Aumenta a altura de condução e pressuriza a bateria quando se conduz na água.

Trata-se de uma caraterística interessante e surpreendente. As baterias da Tesla são geralmente seladas e podem resistir à água por um curto período, mas agora a Tesla aparentemente tem a capacidade de pressurizar a bateria, o que também deve ajudar a manter a água fora.

Os americanos, contudo, começam por "ler as condições de garantia"... não vá dar raia!