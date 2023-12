Atualmente, as opções de pílula disponíveis são femininas, e inibem a ovulação, por via de uma combinação de hormonas. Há algum tempo que se fala das alternativas masculinas e, agora, sabe-se que há uma a ser testada por britânicos, pela primeira vez.

Hoje em dia, o leque de métodos contracetivos é, consideravelmente, superior para as mulheres, que, além da pílula, dispõem de implante e injeção anticoncecional, dispositivo intrauterino (DIU) e dispositivo intrauterino hormonal (SIU), preservativo, diafragma e anel vaginal, e laqueação de trompas.

Por sua vez, os homens podem recorrer ao preservativo ou à vasectomia.

De acordo com a Sky News, um grupo de britânicos tornou-se no primeiro, no mundo, a testar uma nova pílula anticoncecional masculina sem hormonas. Ao contrário da pílula feminina, o equivalente masculino, o YCT-529, não contém hormonas e impede a produção de espermatozoides, bloqueando o acesso à vitamina A.

Nova pílula masculina a ser testada num grupo de britânicos

Versões anteriores de métodos anticoncecionais masculinos tentaram suprimir a testosterona, numa tentativa de interromper a produção de espermatozoides. Contudo, esta abordagem não foi eficaz e estava associada a complicações.

Se os testes do YCT-529 forem bem sucedidos, esta pílula masculina poderá abrir caminho para que a responsabilidade pela contraceção seja partilhada.

De acordo com especialistas da YourChoice Therapeutics, estudos pré-clínicos concluíram que o YCT-529 é "99% eficaz e 100% reversível, sem efeitos secundários".

A nova pílula masculina sem hormonas está a ser testada por 16 britânicos, com a fase inicial de testes a ser conduzida pela empresa de desenvolvimento de medicamentos sediada em Nottingham, Quotient Sciences.

Segundo a YourChoice Therapeutics, este YCT-529, ser for tomado diariamente, consegue um efeito anticoncecional superior ao do preservativo.

A última inovação em contraceção foi a pílula anticoncecional para mulheres, e isso foi há mais de 60 anos. O mundo está pronto para um agente contracetivo masculino, e fornecer um que não contenha hormonas é simplesmente a coisa certa a fazer, dado o que sabemos sobre os efeitos colaterais que as mulheres têm sofrido durante décadas com a pílula. Optámos conscientemente por inibir a via de sinalização da vitamina A nos testículos, porque quase 100 anos de pesquisa validaram esta via e mostram que a infertilidade pode ser facilmente revertida.

Explicou Gunda Georg, professora da Faculdade de Farmácia da Universidade de Minnesota, que desenvolveu esta pílula masculina.

Por sua vez, o cofundador e executivo-chefe da YourChoice Therapeutics, Akash Bakshi, acrescentou que "o YCT-529 bloqueia uma proteína – não hormonas – para impedir a produção de espermatozoides".

Acreditamos que isto será mais atrativo para os homens, a maioria dos quais vê a prevenção da gravidez como uma responsabilidade partilhada, mesmo apesar das atuais opções anticoncecionais limitadas, que são permanentes ou apenas moderadamente eficazes. A escassez de opções reforça a visão secular de que a prevenção da gravidez é "responsabilidade da mulher". Não é; e estamos empenhados em desenvolver a primeira pílula anticoncecional sem hormonas para homens que seja eficaz, conveniente e temporária.

Esta pílula anticoncecional masculina é uma das várias em desenvolvimento, numa tentativa de equilibrar responsabilidades e trazer métodos alternativos de controlo de natalidade.