WhatsApp traz uma prenda “de Natal” para todos os utilizadores Android

Esta novidade já era esperada há algum tempo, principalmente porque estava disponível na versão beta do WhatsApp para Android. Contudo, agora é oficial e para todos. Já podemos ter nos nossos dispositivos duas contas em simultâneo.

A plataforma de mensagens online, WhatsApp, introduziu o seu recurso de troca de contas para os utilizadores do Android. Segundo a Meta, na sua conta na rede X, os utilizadores do sistema operativo da Google podem agora alternar entre duas contas no mesmo dispositivo. Isto é, podem ter a sua conta pessoal e outra autorizada.

E a quem se destina esta opção?

Bom, um caso prático será, por exemplo, quem tem uma conta de um serviço e pretende que várias pessoas a possam usar para ter acesso às informações e comunicar através desta conta "mais comum". Desta forma, o proprietário da conta pode "atribuir" o acesso diretamente dos dispositivos de terceiros.

Esta opção é interessante também para outros casos, mas seguramente que os utilizadores haverão de encontrar forma de tirar proveito do novo recurso.

E como temos acesso a esta novidade?

Os utilizadores do Android poderão ter acesso a este recurso indo a Definições, em frente ao nome da conta, clicando na seta para baixo e escolhendo a opção Nova conta.

O WhatsApp diz que os utilizadores podem adicionar contas ao login do WhatsApp ao mesmo tempo e experimentar duas contas do WhatsApp num dispositivo.

Com esses recursos, os utilizadores poderão usar duas contas do WhatsApp no ​​mesmo dispositivo e não precisarão de carregar um dispositivo adicional para usar outra conta do WhatsApp (que exista noutro dispositivo).

Este é considerado um método conveniente para utilizadores que desejam separar as suas contas no mesmo dispositivo.