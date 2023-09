A China procura controlar o acesso a apps e serviços, em todas as lojas dos smartphones, com a App Store da Apple a estar nessa lista. Tenta limitar o acesso a certas apps e agora parece estar a querer impor mais uma limitação. A Apple poderá retirar o Instagram, Facebook, Twitter e mais apps da App Store na China.

Grandes mudanças na App Store da China

Estas não é ainda uma informação oficial, mas está a ser adiantado que a Apple estar prestes a limitar o acesso a algumas apps na App Store na China. Esta é uma imposição do governo da China, que quer assim limitar o acesso a estas propostas.

Do que é avançado, a Apple será forçada a implementar regras que proíbem apps estrangeiras não registadas na App Store. Claramente, isso poderá trazer problemas para apps das redes sociais, incluindo o Facebook, Instagram, WhatsApp e o Twitter/X.

Estas mudanças foram anunciadas em julho, e o relatório revelado explica que a Apple tem estado reunida com as autoridades chinesas desde essa altura. Os representantes da Apple reuniram-se com os funcionários para discutir as suas preocupações com estas regras e como afetariam os seus utilizadores.

Apple pode ter de remover algumas apps

A China, no entanto, salientou que a Apple deve implementar rigorosamente essas regras. As mudanças estão supostamente a ser colocadas em prática para "reprimir fraudes online, pornografia e a circulação de informações que violem as duras regras de censura da China".

Atualmente, apps como o Facebook, Instagram, Threads, WhatsApp e Twitter estão disponíveis na App Store na China. O acesso aos serviços é bloqueado, mas a utilização de VPNs contornar os bloqueios. No total, a App Store tem mais de mil apps estrangeiras não registadas que seriam afetadas por esta mudança.

As mudanças entrarão em vigor em julho, momento em que a Apple será forçada a remover as apps não registadas da App Store na China ou enfrentará repercussões legais. No passado, foi forçada a remover várias apps na China, incluindo milhares de jogos não licenciados.