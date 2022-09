Ligação por satélite do iPhone 14 pode ser lançada fora dos EUA e Canadá este ano

A Apple apresentou como um trunfo a ligação por satélite para o envio e receção de mensagens de emergência. Esta funcionalidade só estará disponível na nova linha do iPhone 14. Contudo, na apresentação a empresa apenas apontou os EUA e Canadá como os únicos países a receber já me novembro nos novos iPhones. Agora, segundo informações, ainda este ano essa funcionalidade poderá chegar a mais países.

Um novo relatório do MacPrime, sugere que a Apple tem planos ambiciosos para levar a funcionalidade a outros países, para o final deste ano.

A nova funcionalidade SOS de Emergência via Satélite da Apple chega ao iPhone 14 e ao iPhone 14 Pro em novembro, mas apenas nos Estados Unidos e no Canadá aquando do lançamento. Contudo, ficou por responder quando serão abrangidos mais países.

Assim, o relatório não nos dá informação específica sobre que países vão receber. Em vez disso, a Apple informou o MacPrime que a funcionalidade de ligação por satélite virá para "outros países este ano". Além disso, a expansividade do serviço continuará ainda em 2023.

Também ainda falta informação quanto ao custo do serviço. Isto porque a Apple, na apresentação, referiu que a funcionalidade seria gratuita durante dois anos para os compradores do iPhone 14. Portanto, fica em aberto que planos de preços estarão a ser pensados para depois desse período.

Claro que a empresa poderá não ter intenção de cobrar o valor no final destes dois anos. Contudo, deixou em aberto essa janela. Afinal estamos a falar em serviços de pedido de socorro!

Como funciona o serviço SOS via satélite

Para aqueles que não tiveram oportunidade de ver o evento e as explicações da Apple, refira-se então que SOS de emergência via satélite permite o envio de mensagens com serviços de emergência quando fora da cobertura celular ou Wi-Fi.

Assim que o seu iPhone estiver ligado a um satélite, pode chegar aos serviços de emergência independentemente da cobertura da rede móvel e Wi-Fi. A conectividade via satélite também pode ser utilizada para partilhar a sua localização com amigos e familiares através da rede Encontrar (Find My).

Uma vez que demora algum tempo a estabelecer a ligação com os satélites, o iPhone fará aos utilizadores algumas perguntas pré-configuradas enquanto o dispositivo procura o sinal.

A Apple criou um algoritmo de compressão que torna as mensagens de texto três vezes mais pequenas para tornar a comunicação mais rápida, uma vez que a largura de banda é baixa em comparação com as redes móveis convencionais. A conectividade por satélite é também integrada por defeito com a Deteção de acidente.

Deteção de acidente Como funciona a Deteção de acidente no iPhone e no Apple Watch A Deteção de acidente foi projetada para detetar acidentes rodoviários graves (como colisões de impacto frontal, lateral e traseira e capotagens) com berlinas, carrinhas, SUV, carrinhas de caixa aberta e outros carros de passageiros. Quando é detetado um acidente rodoviário grave, o iPhone ou Apple Watch emite um alarme e mostra um aviso. O iPhone lê o aviso, caso não consiga ver o ecrã. Se apenas tiver o seu telemóvel, o ecrã vai mostrar um nivelador de chamada de emergência e o telemóvel poderá entrar em contacto com os serviços de emergência.

O Apple Watch emite um sinal sonoro, toca no seu pulso e entra em contacto consigo através do ecrã. Se tiver apenas o relógio, o ecrã mostra um nivelador de chamada de emergência. Se tiver um relógio com rede móvel ou se o mesmo estiver ligado ao Wi-Fi, este poderá entrar em contacto com os serviços de emergência.

Se tiver o iPhone e o Apple Watch, o nivelador de chamada de emergência é apresentado apenas no relógio, sendo que a chamada é estabelecida e o respetivo áudio é reproduzido a partir do relógio.

Se conseguir, pode optar por entrar em contacto com os serviços de emergência ou ignorar o aviso.

Se não conseguir responder, o dispositivo entra em contacto automaticamente com os serviços de emergência após um atraso de 20 segundos.

Se tiver adicionado contactos de emergência, o seu dispositivo irá enviar uma mensagem para partilhar a sua localização e informá-los de que sofreu um acidente rodoviário grave.

Se tiver configurado a sua ficha médica, o seu dispositivo irá mostrar um nivelador de ficha médica, para que os operadores dos serviços de emergência possam aceder aos seus dados médicos.

Os planos da Apple para expandir a conectividade por satélite a outros países poderão revelar-se ambiciosos. A infraestrutura de satélites ainda está muito nos seus primórdios. No entanto, a Apple comprometeu-se a gastar 450 milhões de dólares no aumento dessa infra-estrutura ao longo dos próximos anos.

O futuro já estará traçado quando às comunicações a partir dos iPhones... para além das mensagens de SOS.

