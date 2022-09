Mais que telefones, os smartphones são hoje em dia verdadeiros canivetes suíços, com um foco grande na câmara fotográfica. Receberam funções que ultrapassam a sua utilização mais básica e ajudam os utilizadores a qualquer momento e em qualquer situação.

Quem usar muito a câmara fotográfica sabe bem da sua utilidade e como esta pode ajudar. Assim, importa torná-la mais simples de usar. Foi isso que a Samsung conseguiu com estes atalhos, que mudam completamente como usamos a parte da fotografia.

Com uma máquina fotográfica de elevada qualidade dentro do smartphone, é natural e quase obrigatório que estejamos sempre prontos para captar imagens. Estas acontecem naturalmente e de preferência em poucos segundos, para assim apanhar o melhor momento com a câmara em qualquer situação.

Para se conseguir obter essa rapidez e a melhor imagem, importa ter os atalhos certos para as zonas certas da app dedicada à fotografia. A Samsung quer ajudar os utilizadores e por isso criou 2 atalhos que não pode deixar de usar. Se usa um smartphone da marca coreana, tem mesmo de ativar estes 2 atalhos.

Para o conseguir, o utilizador precisa de fazer um processo muito simples, mas que renderá depois muito tempo. Falamos de criar 2 atalhos da câmara, para aceder diretamente à fotografia ou ao vídeo. Com estes só precisa de chamar a app e fotografar ou filmar.

Tudo começa com o carregar no botão da app Câmara, ficando ali até surgir um menu. Ali dentro pode aceder diretamente às 2 opções ou, como queremos, voltar a carregar numa das opções. Isso criará o atalho pretendido, que pode ser posicionado em qualquer lugar do ecrã, para acesso rápido.

Podem ativar 1 ou os 2 atalhos, para assim ter acesso direto à fotografia ou ao vídeo. É a forma mais simples de evitar estar na app Câmara a escolher o modo pretendido, que fica sempre associado à última utilização que deram a essa app.

Este não é um modo exclusivo da app da câmara fotográfica dos smartphones Samsung, mas está também presente noutras apps da marca. Explorem, com o mesmo método e certamente vão encontrar muitos atalhos interessantes para usarem no dia a dia.