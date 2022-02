Expert RAW – Tem um smartphone Samsung? Saiba se vai ganhar uma câmara profissional

A app Câmara da Samsung já oferece funcionalidades avançadas e permite, para alguns modelos, a captação de imagens em RAW. No entanto, este formato profissional vai muito em breve ganhar uma app ainda mais completa, a Expert RAW.

A Samsung não a quer limitar aos modelos mais poderosos e já há indicação de quais os modelos que irão receber a app ainda na primeira metade do ano.

Atualmente, a app de câmara Expert RAW da Samsung está disponível na loja de apps da Samsung, no entanto, ainda que limitada a modelos que, efetivamente só colocados no mercado no final da semana, como é o caso do Galaxy S22 Ultra que temos atualmente em testes no Pplware.

De acordo com o anúncio feito no fórum da Comunidade Samsung, a aplicação Expert RAW será disponibilizada para os modelos Galaxy S22, Galaxy S22 Plus, Galaxy S21, Galaxy Z Fold 3, entre outras. A Samsung refere, na verdade, que os requisitos mínimos de hardware para a app Expert RAW incluem os processadores Exynos 990/Snapdragon 865 ou superior, 8 GB de RAM e uma lente telefoto com zoom ótico de 2x e suporte Bayer RAW.

O Expert RAW estará disponível para a série Galaxy S22 completa a partir de 25 de fevereiro. Enquanto isso, o Galaxy S21 Ultra e o Galaxy Z Fold 2 irão receber o recurso em março e abril, respetivamente. Mais tarde, a app chegará ao Galaxy S20 Ultra, Galaxy Note 20 Ultra e Galaxy Z Fold 2.

A Samsung avança ainda que o Galaxy S21, Galaxy S21 Plus, Galaxy S20, Galaxy S20 Plus e Galaxy Note 20 não estarão na lista uma vez que a câmara telefoto nesses modelos não tem zoom ótico 2x (apenas 1,1x).

Samsung Expert RAW - smartphones e datas de lançamento previstas

25 de fevereiro

Galaxy S22 Ultra



Galaxy S22 Plus



Galaxy S22

Março

Galaxy S21 Ultra

Abril

Galaxy Z Fold3

1º semestre de 2022

Galaxy S20 Ultra



Galaxy Note 20 Ultra



Galaxy Z Fold 2

A app Expert RAW irá assim oferecer a estes utilizadores, funcionalidades poderosas e recursos avançados de fotografia, incluindo o controlo manual completo da câmara. A app suporta captura de vários quadros HDR e permite guardar fotos nos formatos JPEG e DNG RAW. A câmara Expert RAW também será integrada com o Adobe Lightroom, permitindo que os utilizadores abram diretamente as suas imagens RAW para edição.