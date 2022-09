Bill Gates diz que já o acusaram na rua de colocar chips nas pessoas

Se bem se lembram, na altura em que a pandemia da COVID-19 esteve mais complicada, Bill Gates, o famoso fundador da Microsoft, esteve bastante envolvido no processo, especialmente ao nível das vacinas contra o coronavírus. Mas esta postura também levou a que muitas pessoas estivessem contra o executivo.

Como tal, recentemente, o popular filantropo disse numa entrevista que ainda nos dias de hoje é perseguido por pessoas com ideias mais extremistas e confessa que chegou mesmo a deparar-se com pessoas que em plena via pública o acusaram de colocar chips nas pessoas.

Bill Gates acusado de colocar chips nas pessoas

Bill Gates foi alvo de muitas críticas durante o auge da pandemia da COVID-19, em que muitas pessoas acabaram por apontar o dedo ao magnata e acusá-lo mesmo de ter sido ele o responsável pela criação do próprio vírus. Agora, numa altura em que a situação pandémica está a melhorar aos poucos, o fundador da Microsoft partilhou algumas situações caricatas que vivenciou e que ainda vivencia.

Durante uma entrevista ao jornal britânico The Guardian, Bill Gates revelou que ainda continua a ser perseguido por algumas pessoas extremistas e adeptas das teorias da conspiração devido à sua posição sobre o novo coronavírus. Para além disso, o executivo também adianta que já chegou mesmo a receber gritos de pessoas desconhecidas na rua, acusando-o de ele ter colocado chips nas pessoas como forma de as controlar.

Segundo revelou Gates na entrevista:

Houve alguns casos em que encontrei pessoas em público a gritar comigo e a dizer que estou a colocar chips nas pessoas e isto é um pouco estranho de se ver: 'Uau, estas pessoas realmente existem, não são apenas robôs que enviam mensagens malucas’.

Gates adianta que este género de discurso e de comportamento colocou em risco a vida das pessoas, no sentido em que levaram vários norte-americanos a não confiarem nas vacinas e a não usarem as máscaras, especialmente em locais públicos com grandes aglomerados de pessoas.

O excutivo frisa novamente que é importante lutar-se pela divulgação de notícias verdadeiras, combatendo as fake news acerca de vários assuntos.