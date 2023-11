Erupção vulcânica criou a mais recente ilha do mundo

Um vulcão submarino entrou em erupção ao largo do Japão, há três semanas, oferecendo uma visão rara do nascimento de uma nova ilha.

O vulcão submarino sem nome, localizado a cerca de 1 quilómetro da costa sul de Iwo Jima, a que o Japão chama de Ioto, iniciou a sua última série de erupções no dia 21 de outubro.

Segundo Yuji Usui, analista da divisão vulcânica da Agência Meteorológica do Japão, no início de novembro, formou-se uma nova ilha com cerca de 100 metros de diâmetro e 20 metros de altura acima do mar, depois de 10 dias de acumulação de cinzas vulcânicas e rochas, no fundo do mar raso.

A ascensão no oceano foi documentada em fotografias tiradas pela Força Marítima de Autodefesa do país a 1 de novembro.

Conforme explicado pelo especialista, citado pela Associated Press, a atividade vulcânica aumentou perto de Iwo Jima e, nos últimos anos, ocorreram erupções submarinas semelhantes. No entanto, a formação de uma nova ilha é um desenvolvimento significativo.

Só precisamos de ver o desenvolvimento. Mas a ilha pode não durar muito.

Explicou Yuji Usui, partilhando que os especialistas continuam a analisar os desenvolvimentos.

A ilha poderá durar mais tempo, se for composta por lava ou algo mais durável, além de rochas vulcânicas.

Iwo Jima foi o local de alguns dos combates mais ferozes da Segunda Guerra Mundial.

Dos cerca de 1500 vulcões ativos no mundo, 111 estão no Japão, que fica no chamado "Anel de Fogo" do Pacífico, de acordo com a Agência Meteorológica do Japão.