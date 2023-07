Bunker da Segunda Guerra Mundial é agora uma casa de férias

O tempo não apaga nem cura tudo, mas motiva adaptações. Caso disso é este bunker da Segunda Guerra Mundial utilizado, agora, como casa de férias. Aparentemente, a procura é grande!

Colocado em funcionamento no início de 1941, o Bunker Transmitter fazia parte do sistema de radar Chain Home do Reino Unido, a primeira rede de radares de alerta antecipado do mundo, tendo sido fundamental durante a Batalha da Grã-Bretanha. Acabou por ser desativado, em 1956.

Agora, quase 80 anos depois da Segunda Guerra Mundial, a Corstorphine & Wright e os engenheiros da Symmetrys redesenharam-no e transformaram o bunker de betão numa casa de férias, no sul de Inglaterra.

O design dos bunkers é completamente único e não existem pormenores estandardizados para lidar com um edifício deste tipo. A parte mais difícil do projeto foi a pormenorização para manter o betão interior original, ao mesmo tempo que o isolava e impermeabilizava.

Explicou o arquiteto Jonny Plant, diretor da Corstorphine & Wright, ao New Atlas.

Além disso, partilhou que a formação da abertura "bombástica" também representou um desafio, na medida em que queriam brincar com a história do bunker. Em vez de um simples recorte, formaram uma abertura que poderia ter sido resultado de um explosão real.

Bunker pode ser alugado a qualquer pessoa

O outrora bunker mede 60 metros quadrados e conta com um fogão a lenha, uma casa de banho, dois quartos e uma sala de jantar.

Num anúncio no Sykes Holiday Cottages, os hóspedes não poupam elogios a este refúgio carregado de história. Por exemplo:

Reservei-a como uma surpresa para o meu marido, que está a recuperar de uma doença grave. Ele tem um grande conhecimento e amor pela história militar e naval, por isso, pensei que seria perfeito. E foi. Um refúgio lindamente convertido, literalmente. Vistas deslumbrantes sobre a paisagem e o mar. Só saímos do bunker uma vez para dar um pequeno passeio.

Escreveu uma hóspede identificada como Catherine.

O bunker está totalmente reservado até setembro de 2023, inclusive, com datas a partir de outubro. O mínimo para reserva são duas noites, por cerca de 800 euros à taxa de câmbio.