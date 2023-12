“É vergonhoso”: Elon Musk critica os media por associarem ataque de robô ao Optimus

Elon Musk, diretor-executivo da Tesla, criticou os media por sensacionalizarem um ferimento antigo causado por um robô na sua fábrica Giga Texas, em Austin. Afirmou que os meios de comunicação social estavam a tentar associar o incidente aos seus robôs futuristas Optimus, que, segundo ele, dariam início a uma nova era.

Acidentes não são raros, mas contra um robô é perigoso

O incidente, do qual falamos ontem, envolveu um engenheiro de software que estava a programar software para robôs que cortavam peças de automóveis a partir de alumínio acabado de fundir. Enquanto trabalhava, não se apercebeu de que um dos robôs ainda estava ativo enquanto os outros dois estavam inativos para manutenção.

O robô ativo atacou o engenheiro, prendeu-o ao chão e arranhou-lhe as costas e o braço. O ataque deixou um rasto de sangue no chão da fábrica, bem como uma ferida aberta na mão esquerda do engenheiro.

Musk ficou furioso com a forma como os meios de comunicação social retrataram o incidente e utilizou o X para defender os seus robôs Optimus. Numa publicação, Musk escreveu: "É verdadeiramente vergonhoso que os meios de comunicação social tenham evocado uma lesão ocorrida há dois anos devido a um simples braço de robô industrial Kuka (que se encontra em todas as fábricas) e insinuem que se deve ao Optimus agora".

Disse ainda que os robôs Optimus trariam um "futuro de abundância" onde não haveria pobreza e as pessoas poderiam ter tudo o que quisessem em termos de produtos e serviços.

No entanto, o otimismo de Musk sobre o seu robô Optimus não apaga as preocupações de segurança nas suas fábricas Tesla. Em 2020, os reguladores da Califórnia disseram que a Tesla lhes tinha enviado relatórios incompletos sobre ferimentos nas fábricas.

Em abril, os inspetores chineses disseram que queriam punir a empresa por deficiências de segurança depois de um trabalhador da fábrica da Tesla em Xangai ter morrido após ser esmagado por um equipamento da fábrica. Em outubro, a Tesla rejeitou as alegações de um sindicato alemão e dos meios de comunicação social de que a fábrica de Berlim não dispunha de disposições de segurança adequadas.

