Crescimento do X/Twitter estagnou após ser comprado por Elon Musk

Após anos de crescimento de dois dígitos, a base de utilizadores do site anteriormente conhecido como Twitter aumentou apenas 1,6% em relação ao ano anterior. Estará o X a perder para os concorrentes?

X está a perder interesse?

De acordo com os números vistos pelo Financial Times, o X disse que o seu número de utilizadores ativos diários globais era de 251 milhões no segundo trimestre deste ano - apenas 1,6% acima do que era há um ano.

Antes de Musk adquirir a rede social por 44 mil milhões de dólares em outubro de 2022, o Twitter havia experimentado um crescimento de dois dígitos ano a ano, incluindo um crescimento de 33.8% no segundo trimestre de 2022.

Entretanto, o X disse na terça-feira que a plataforma tinha cerca de 570 milhões de utilizadores ativos mensais durante o segundo trimestre - um aumento de 6% em relação ao ano anterior.

Muitos utilizadores abandonaram a plataforma devido a preocupações com o discurso de ódio desde a aquisição da empresa por Musk. Isso, combinado com a luta de Musk com grandes anunciantes, incluindo Walmart e Disney, fez com que o valor da empresa despencasse 71.5% desde a aquisição de Musk.

Segundo trimestre de 2019: 139 milhões (+13,9%);

Segundo trimestre de 2020: 186 milhões (+33,8%);

Segundo trimestre de 2021: 201,6 milhões (+11%);

Segundo trimestre de 2022: 237,8 milhões (+16,6%);

Segundo trimestre de 2023: 247 milhões (+3,9% YoY);

Segundo trimestre de 2024: 250,8 milhões (+1,6% YoY).

Concorrência aproxima-se da rede social de Musk

Em novembro de 2023, o X valia 12.5 mil milhões de dólares, de acordo com uma divulgação da Fidelity - que havia trabalhado com Musk na compra da plataforma - obtida pela Axios.

Meses antes, um memorando que vazou avaliou X em 19 mil milhões - ou menos da metade do que ele pagou por ele em 2022. Os analistas disseram que o X está a ficar para trás dos seus rivais, e os utilizadores ativos diários na plataforma caíram 23% de outubro de 2022 a março.

A plataforma rival da Meta, Threads, atingiu 175 milhões de utilizadores ativos mensais no seu primeiro ano, de acordo com o presidente-executivo Mark Zuckerberg.

Em abril, o Threads contava com 28 milhões de utilizadores ativos diários, superando o X, que tinha 22 milhões.

A Threads foi a aplicação com o crescimento mais rápido de sempre quando foi lançada em julho passado, tendo registado 100 milhões de inscrições na sua primeira semana. No entanto, a utilização acabou por diminuir e, em fevereiro, Zuckerberg afirmou, numa chamada de resultados, que a plataforma tinha "[explodido] antes de estarmos preparados para isso".