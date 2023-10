Nintendo registou a patente de uma consola que pode ser dividida em dois

Patentes há muitas e nem sempre se concretizam. Contudo, é interessante perceber as ideias que as marcas vão explorando. Caso disso é esta consola portátil que a Nintendo patenteou, que se divide em dois ecrãs - mas não é só.

Apesar do pedido de patente ter mais tempo, a divulgação foi feita no início deste mês. Conforme partilhado pela World Intellectual Property Organisation (via ResetEra), as imagens mostram um dispositivo portátil, não muito diferente da Nintendo 3DS.

Contudo, contrariamente à 3DS, esta consola pode ser dividida ao meio, permitindo jogos multi-jogador, sem fios.

Pelo que se percebe, a partir das imagens da patente da Nintendo, o ecrã superior pode ficar voltado para cima, quando fechado, abrindo um leque de jogabilidade.

Leia, abaixo, uma parte da descrição do dispositivo patenteado:

Este aparelho eletrónico compreende um primeiro dispositivo e um segundo dispositivo. O primeiro dispositivo e o segundo dispositivo podem ser fixados um no outro de forma removível. O primeiro dispositivo tem uma primeira superfície e um primeiro display e uma primeira unidade de conexão, que estão posicionadas na primeira superfície. O segundo dispositivo tem uma segunda superfície, um segundo display, que está posicionado na segunda superfície, uma segunda superfície traseira, que está no lado reverso da segunda superfície, e uma segunda unidade de conexão, que está posicionada na segunda superfície traseira.

De destacar que não se vê qualquer elemento híbrido, parece completamente ausente neste design, focando-se este apenas em jogos portáteis e multi-jogador.