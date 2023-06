Jogos em Português: “Shades of Insanity”, terror no hospicio

Shades of Insanity, um jogo de horror psicológico encontra-se em desenvolvimento por uma equipa portuguesa, a CapyDigital. O projeto, ainda se encontra numa fase um pouco embrionária mas já tem bom aspeto. Aceitem o nosso convite para o conhecerem melhor.

A equipa portuguesa CapyDigital, no contexto académico impulsionado pela Universidade Lusófona, encontra-se a trabalhar no seu primeiro projeto, Shades of Insanity.

Trata-se de, nas palavras dos seus autores, um jogo intenso de psychological horror, com elementos de puzzle solving baseados na perspectiva da primeira pessoa, sobre um paciente que sofre de esquizofrenia e que tenta escapar do hospital psiquiátrico em que foi internado.

Após acordar no seu quarto e sem saber o que se está a passar, Chris começa a tentar escapar do hospital em que se encontra, em busca de respostas. No entanto devido à sua condição psicológica este sofre de alucinações intensas, tanto visuais, como auditivas, que dificultam o seu percurso.

Para avançar na narrativa, Chris terá de resolver puzzles para escapar das suas alucinações e do hospital em que se encontra.

Preparem-se portanto, para um titulo assustador mas repleto de desafios e obstáculos que terão de ser ultrapassados de forma criativa e astuta.

Madalena Cagido, a artista 2D da CapyDigital espera “não só conseguir criar puzzles e enigmas intensos, mas também criar um ambiente imersivo que proporcione momentos de tensão e suspense através de desafios baseados na perspectiva. Espero que a experiência de jogar se torne emocionante e memorável.”.

Principais características de Shades of Insanity:

Forced perspective: permite alterar o tamanho de objectos ao pegar nestes com uma certa perspectiva e largá-los noutro sítio com uma perspectiva diferente.

Paranoic Insanity: As alucinações auditivas que vão dando indicações e instruções, mas ao mesmo tempo criam tensão e uma sensação de paranóia.

Exploration: Cenários que vão alternando entre sombrios e intensos, e coloridos e calmos de acordo com as alucinações.

Segundo os responsáveis pelo jogo, as principais influências para a criação de Shades of Insanity, foram jogos como Superliminal ou When the Darkness Comes.

Shades of Insanity será lançado para Windows PC, ainda sem data concreta de lançamento.

Foi ainda anunciado que o jogo irá ter uma Special Edition que terá uma Limited Edition Game Box, um Poster, uma Tshirt e um controlador Shades of Insanity.

Mais informações sobre Shades of Insanity podem ser encontradas aqui.