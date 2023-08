Preço do PlayStation Plus aumenta e assinatura Premium custará 151,99 euros anuais

A PlayStation é a consola de mesa mais popular no mercado dos videojogos, tendo versões para jogos físicos e jogos digitais. Mas a Sony revelou recentemente algumas novidades que podem não ser do agrado dos utilizadores. Isto porque aumentará o preço da assinatura do seu serviço PlayStation Plus no dia 6 de setembro e a versão Premium vai passar a custar 151,99 euros por ano.

Preços do serviço PlayStation Plus vão aumentar dia 6 de setembro

Caso seja assinante do serviço PlayStation Plus, então pode ir preparando a sua carteira para o aumento de preços que está a chegar. A Sony anunciou oficialmente as alterações de valor da plataforma de jogos online da sua consola nesta quarta-feira (30), através do seu blog. A empresa começou por anunciar os novos jogos mensais que vão constar no serviço e, só mais adiante, informou os clientes sobre os novos preços. Este aumento vai ter início no próximo dia 6 de setembro e, para já, apenas as subscrições de 12 meses dos três diferentes planos foram afetadas.

Portanto, em termos concretos, a assinatura mais básica Essential de 12 meses passa a custar de 59,99 euros para 71,99 euros (+12 euros). A assinatura Extra de 12 meses aumenta de 99,99 euros para 125,99 euros (+26 euros) e o serviço mais completo Premium de 12 meses vai passar de 119,99 euros para 151,99 euros (+32 euros). Ou seja, ainda estamos a falar de um aumento significativo, especialmente no pacote Premium.

Este aumento vai ser aplicado em todo o mundo e na imagem seguinte pode conferir os novos valores para outros mercados.

Convém ainda salientar que, caso já seja assinante de um destes pacotes do serviço PlayStation Plus, o preço só será atualizado quando renovar a sua assinatura.

O que oferece cada um dos pacotes?

Para quem não conhece, o pacote Premium dá acesso a centenas de jogos exclusivos para testar novos lançamentos e com possibilidade de jogar na nuvem. Já o Extra é semelhante, mas sem a possibilidade de jogar na nuvem. Por sua vez, no Essential o jogador tem o modo multijogador e acesso aos jogos que a marca distribui todos os meses.