O que acontece quando Battlefield 2042 se junta a Dead Space?

A resposta a esta questão poderá ser encontrada em breve, quando Battlefield 2042 se encontrar com Deadspace no evento Outbreak. Venham saber mais...

A equipa da DICE, responsável por Battlefield 2042, anunciou recentemente a chegada em breve de Outbreak, um evento crossover que junta Battlefield 2042 a Dead Space.

Trata-se de um crossover único e que se reveste de extrema curiosidade, misturando o clássico de terror de sobrevivência e ficção científica Dead Space, com o frenético jogo de guerra, Battleifled 2042.

Este evento singular chamado de Outbreak, que decorrerá por tempo limitado, vai acontecer durante uma semana, com início na terça-feira, 9 de Julho, e terminando na terça-feira, 16 de Julho.

Outbreak apresentará uma dinâmica na qual ambas as equipas serão testadas com base na sua resiliência humana e agilidade contra um novo e implacável inimigo enquanto tentam escapar do laboratório de Boreas.

Os jogadores podem desbloquear recompensas gratuitas por participarem nesta colaboração única, tais como, uma nova weapon charm e skin, bem como um novo player card background e tag. Esta colaboração também apresenta um pacote Dead Space que contem um lendário traje especializado "Marked Man", 3 skins de armas lendárias e muito mais. O pacote pode ser adquirido por 2200 BFC.

Este crossover com Dead Space, faz parte da Season 7: Turning Point, que será, em principio a derradeira Season de Battlefield 2042. Interessados?