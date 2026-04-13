Nova CEO da Xbox afirma que o Game Pass está demasiado caro

A Microsoft parece estar finalmente disposta a ouvir as vozes críticas dos utilizadores e a repensar a viabilidade financeira do seu principal serviço de subscrição, o Game Pass. Após sucessivos aumentos que geraram descontentamento, a CEO da Xbox reconhece agora que o custo atual do serviço ultrapassou o limite do razoável.

O regresso ao espírito "rebelde" da Xbox

De acordo com informações avançadas pelo portal The Verge, a Microsoft está a ponderar um ajuste no custo mensal do Game Pass. Num memorando interno que veio a público, a nova CEO da Xbox, Asha Sharma, sublinhou que o serviço se tornou excessivamente dispendioso para o consumidor comum.

O Game Pass é o pilar do valor que oferecemos no ecossistema Xbox, mas é evidente que o formato atual não é o definitivo

Afirmou Sharma no documento. Explicou ainda que, no imediato, o serviço tornou-se pesado para a carteira dos jogadores, o que exige uma revisão urgente do valor. A longo prazo, o objetivo passa por transformar o Game Pass num sistema mais versátil, embora essa transição exija um período de testes e aprendizagem.

Esta intenção de alterar os preços faz parte de uma estratégia mais ampla desenhada pela nova CEO para corrigir a trajetória da divisão de videojogos. Quando assumiu o comando após a saída de Phil Spencer, Asha Sharma comprometeu-se a resgatar a identidade audaz que marcou os primeiros anos da Xbox.

Num e-mail enviado aos colaboradores, a diretora defendeu a necessidade de questionar todos os processos estabelecidos, protegendo as áreas de sucesso, mas demonstrando coragem para eliminar o que não está a funcionar.

Call of Duty poderá abandonar o catálogo do Game Pass

A possibilidade de uma redução no preço surge numa altura em que circulam rumores sobre a eventual saída de Call of Duty do catálogo do Game Pass. Segundo Jez Corden, do Windows Central, a administração poderá optar por retirar os títulos da famosa franquia da Activision do serviço de subscrição para proteger as receitas diretas de vendas.

Esta saga tem sido o centro de grandes debates internos desde que a Microsoft finalizou a aquisição da Activision Blizzard. Inicialmente, existia o receio de que a inclusão dos jogos no lançamento prejudicasse as vendas individuais. Embora a Xbox tenha avançado com o lançamento de Black Ops 6 no serviço, fê-lo de forma condicionada ao patamar mais caro da subscrição.

A situação agravou-se com a prestação comercial da série. O lançamento conturbado de Black Ops 7 forçou a Activision a rever o seu calendário de lançamentos anuais, prometendo agora uma aposta em inovações em vez de apenas melhorias incrementais nos próximos capítulos.

Ainda é prematuro prever com exatidão qual será a nova estrutura do Game Pass, mas é positivo constatar que a direção da empresa partilha das preocupações dos jogadores. O mercado atual demonstra que os benefícios incluídos nem sempre justificam o investimento mensal.

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