Clive Barker’s Hellraiser: Revival recebe trailer de gameplay

É caso para dizer que solta-se o inferno no primeiro trailer oficial de gameplay que Clive Barker’s Hellraiser: Revival, da Saber Interactive e Boss Team Games, recebeu. Venham vê-lo.

Cultistas infernais, masmorras sexuais repletas de ameaças, abominações desumanas e muito mais, unem-se para criar esta experiência de ação e terror de sobrevivência que se vai tornar num pesadelo para quem jogue.

A Saber Interactive e a Boss Team Games revelaram o primeiro trailer oficial de jogabilidade do seu jogo Clive Barker's Hellraiser: Revival.

Este visceral survival de ação é um titulo para um jogador, e que apresenta foco especial numa narrativa densa e poderosa, colocando o jogador numa batalha de vontades contra o lendário Pinhead e os malignos Cenobitas pelo destino de sua alma imortal.

Com lançamento previsto para 2026 para PlayStation 5, Xbox Series X e PC via Steam, Clive Barker's Hellraiser: Revival marca o retorno de Doug Bradley ao papel de Pinhead.

“Hellraiser é a franquia de terror por excelência e se adapta perfeitamente a um videogame”, disse Matthew Karch, CEO e cofundador da Saber Interactive. “A Saber já teve sucesso com outras franquias de terror no passado, e trabalhar com Clive para criar uma jogabilidade tensa e uma nova história que explora as profundezas distorcidas da dor e do prazer tem sido um verdadeiro deleite. Estamos ansiosos para abrir os portões do inferno.”

Em Clive Barker’s Hellraiser: Revival, o jogador vai descobrir a história de Aidan, que tem como missão a de desvendar os poderes sombrios da Genesis Configuration, uma misteriosa caixa quebra-cabeças, para ajudar sua namorada a escapar de um abismo infernal. Vestindo a pele de Aidan, o jogador poderá usar as habilidades sobrenaturais da caixa nunca tentativa de sobreviver ao pacto feito com o sinistro Pinhead e lutar contra o culto perverso que o venera, assim como os Cenobitas. Se falhar, seu sofrimento será lendário, até mesmo no Inferno.

