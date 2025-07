The Night Shift: uma noite no supermercado

Encontra-se em desenvolvimento pelos Red Spiral Studios, The Night Shift. Trata-se de um jogo de terror que decorre numa grande superfície comercial.

Que horrores poderão esperar por nós numa noite a sós num supermercado fechado? Pois bem, é a essa pergunta que o jogo dos Red Spiral Studios, The Night Shift, vai responder.

Em The Night Shift, o jogador veste o uniforme dum colaborador dum supermercado (daqueles supermercados americanos onde se vende um pouco de tudo).

Uma enorme tempestade começa a formar-se quando chega para o seu primeiro turno. Antes de se poder acomodar, o gestor da loja dá-lhe uma lista de tarefas para completar antes de poder sair para o merecido descanso. No entanto, no final da sua primeira noite, a tempestade continua lá fora, com uma violência tamanha que o aprisiona nas instalações.

Sem qualquer ajuda e munido apenas da sua inteligência e da sua lanterna, o jogador precisa de desempenhar todas as tarefas recebidas para, pelo menos, receber o ordenado. No entanto, a cada minuto que passa, sente que algo não está bem. Algo está a observá-lo... Seja o que for, move-se no escuro.

The Night Shift apresenta desta forma, uma narrativa ramificada e que ajuda a criar um ambiente claustrofóbico, ideal para gerar grandes sustos aos jogadores.

Na sua procura por recursos e ferramentas que existem parcamente na loja, o jogador terá um amplo ambiente altamente interativo em seu redor, onde muitos segredos esperam por ser desvendados.

The Night Shift será lançado a 8 de agosto para PC.