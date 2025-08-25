Directive 8020, a procura de um novo Lar para a Humanidade

Será talvez um dos jogos que mais expetativas está a gerar: Directive 8020. Um jogo sobre a fuga da Humanidade para o Cosmos e da resposta à inquietante pergunta de "Estaremos sós no Universo?".

Directive 8020 é um survival horror de ficção cientifica e trata-se de um novo jogo da série Dark Pictures 1ue será lançado para PC, PlayStation 5 e Xbox Series X.

O desenvolvimento encontra-se a cargos dos estúdios Supermassive Games, uma equipa com bastante experiência no desenvolvimento de videojogos de ficção e horror. Until Dawn e The Quarry, são alguns dos exemplos da sua vasta experiência imersiva de terror cinematográfico.

Directive 8020 combina jogabilidade intensa de sobrevivência com uma narrativa ramificada, apresentando a atriz de Hollywood Lashana Lynch (Bob Marley: One Love, The Woman King) como a astronauta inovadora "Young".

Naquilo que representa um avanço para a série, o jogo vai apresentar ameaças persistentes em tempo real, novas mecânicas furtivas e secções cinemáticas interativas aprimoradas com tecnologia Unreal Engine 5.

A narrativa que dá contexto ao jogo, apresenta um planeta Terra que está a morrer muito rapidamente e a humanidade encontra-se a ficar sem tempo. No entanto, a 12 anos-luz de casa, o planeta Tau Ceti f oferece um pequeno vislumbre de esperança e a Humanidade aponta para aí, como o novo Lar. No entanto, quando a nave colonizadora Cassiopeia aterra no planeta, a sua tripulação cedo se apercebe que está longe de estar sozinha.

Caçados por um organismo alienígena capaz de imitar as suas presas, a tripulação da Cassiopeia precisa de enganar os seus perseguidores para voltar com vida para a Terra. Enquanto lutam para sobreviver, deparam-se ainda com a escolha mais difícil de todas: para se salvarem, precisam arriscar a vida de todos na Terra.

Recentemente a Supermassive divulgou um novo trailer que revela um pouco mais da jogabilidade que Directive 8020 vai apresentar. Este novo trailer mergulha os jogadores no coração da nave espacial Cassiopeia, demonstrando "O Scanner", onde os membros da tripulação devem ser escaneados para se poder validar se são humanos ou alienígenas. A ação intensifica-se quando a baía hidropônica é invadida por uma substância alienígena, na qual dois tripulantes enfrentam imitações alienígenas de si mesmos, aterrorizantes variantes Hunter dos personagens Cernan e Williams.

O trailer também apresenta uma nova mecânica de jogo importante: Turning Points. Este recurso, inédito na série, permite aos jogadores voltar a pontos cruciais da história, repetindo decisões para desbloquear diferentes caminhos narrativos, descobrir conteúdos perdidos ou alterar completamente os resultados, oferecendo um novo nível de controlo e de rejogabilidade.

Para os jogadores que desejem uma experiência de pressão total, o Modo Sobrevivente mantém as coisas implacáveis, sem retrocessos.

Directive 8020 será lançado ainda este ano, sem data concreta prevista, para PC, Playstation 5 e Xbox Series X.