Honda expande a sua visão elétrica além dos automóveis

A Honda anunciou uma ambiciosa expansão da sua estratégia de eletrificação, com o objetivo de alargar a sua gama de produtos elétricos. A medida reforça o compromisso da empresa com a neutralidade carbónica em todas as suas operações.

Um dos pilares da nova estratégia é o "Honda Mobile Power Pack", um sistema de baterias portáteis e intermutáveis que promete revolucionar a forma como os utilizadores interagem com os seus equipamentos elétricos. O sistema oferece uma maior conveniência e flexibilidade, permitindo uma troca rápida e fácil de baterias e eliminando as preocupações com o tempo de carregamento.

Além de desenvolver novos produtos com foco na eletrificação, a Honda criou, também, a "Honda eMaas", uma plataforma inteligente que conecta os veículos elétricos da marca a um ecossistema de serviços, o que permite uma gestão energética otimizada.

Entre as funcionalidades da plataforma destacam-se as seguintes:

Carregamento Inteligente (Smart Charge), que alinha a recarga com os períodos de menor custo ou maior disponibilidade de energia limpa;

Tecnologia Vehicle-to-Grid (V2G), um sistema inovador que permite que o veículo forneça energia à rede elétrica em momentos de alta procura, um processo que reforça a estabilidade do sistema e abre a possibilidade de retorno financeiro para o utilizador.

A empresa está, também, a implementar o conceito de "modal shift" que visa a transição para métodos de transporte mais eficientes e com menor impacto ambiental.

No âmbito desta iniciativa, a Honda está a promover a utilização do transporte ferroviário para a distribuição de componentes, como as baterias para os seus veículos elétricos, o que já resultou numa redução de 74,5% nas emissões de CO2 comparativamente ao transporte rodoviário.

Apesar de ter passado por um realinhamento recente da sua estratégia de veículos elétricos para dar resposta às atuais condições de mercado, a Honda mantém o seu objetivo de longo prazo de alcançar uma linha de produtos 100% elétricos e movidos a hidrogénio até 2040.