Splatfest, o grande evento de Splatoon 3 já tem data

Tal como neste Nintendo Direct foi anunciado, Spatfest encontra-se a caminho de Splatoon 3 e de todos os fãs dos guerreiros-pintores. Venham saber quando...

Tal como aqui pudemos apresentar, o próximo Splatfest (celebração de Splatoon), está quase a chegar com muitas novidades e... combates divertidos.

O maior Splatfest de sempre para Splatoon 3 (72 horas de duração), na Nintendo Switch, decorre entre 13 e 16 de setembro com um festival de três dias de música, competição salpicada de tinta e diversão para a comunidade de jogadores com uma adesão do serviço Nintendo Switch Online.

E desta vez, não serão apenas os anfitriões do Anarchy Splatcast, os Deep Cut, que participarão – todos os três grupos de ídolos da série Splatoon marcarão presença no Splatfest, enquanto os jogadores tentarão responder à pergunta impossível: "O que é mais importante para si? Passado, Presente ou Futuro?"

Para os guerreiros que ainda estejam para chegar ao mundo de Splatoon, na compra de uma versão física do Splatoon 3 terão um código para o Splatoon 3 Expansion Pass e uma adesão individual de 3 meses (90 dias) do Nintendo Switch Online, disponíveis nas lojas e na My Nintendo Store a partir de 25 de julho.

Além disso, dia 5 de setembro, serão lançados dois novos conjuntos de amiibo, um deles com as Squid Sisters e outro com as Off the Hook tal como elas aparecem no modo história de Splatoon 3 e no DLC pago, Side Order.