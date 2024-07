Dica: como utilizar o FaceTime no Android e no Windows

Apesar de a Google estar a tentar oferecer uma alternativa válida há anos, é seguro assumir que o FaceTime é o melhor serviço de videochamada atualmente. No entanto, esta popularidade dificultou a vida aos utilizadores de Android e Windows. Felizmente, existe uma forma de estes utilizadores participarem em chamadas FaceTime. Descubra como.

Como é que funciona?

Surpreendentemente, os utilizadores de iPhone não precisam de seguir passos complexos para juntar os seus amigos que possuem Android ou Windows, porque a Apple incorporou esta funcionalidade diretamente na aplicação. No entanto, é importante notar que a empresa não lançou uma aplicação FaceTime para utilizadores de Android/Windows.

Em vez disso, os utilizadores recebem um link para participar na chamada a partir do seu browser.

Embora a Apple não exija que os utilizadores do Android introduzam IDs ou emails, têm de introduzir o seu nome. Muitas funcionalidades fantásticas do FaceTime, como as reações, o SharePlay e a partilha de ecrã, também não funcionam na versão Web.

Além disso, apenas os utilizadores iOS podem iniciar uma chamada FaceTime e adicionar os seus amigos Android/Windows.

Passo 1: Configurar o FaceTime no iOS

Felizmente, este processo é bastante simples:

1. Abra a aplicação FaceTime no seu dispositivo iOS.

2. Clique em "Criar hiperligação".

3. Clique no botão "Adicionar nome" na página seguinte.

4. Dê um nome à sua chamada e clique em "OK".

5. Agora, escolha a aplicação e contacto para quem pretende enviar a hiperligação, e clique em "Enviar".

Passo 2: Participar na chamada FaceTime no Android

Depois de receber a mensagem no seu dispositivo Android ou Windows:

1. Clique no link (este vai abrir no browser).

2. Escreva o seu nome na caixa e clique no botão "Continuar".

3. Conceda as permissões necessárias para o microfone e a câmara.

4. Finalmente, clique nem "Entrar" na página seguinte e aguarde que o deixem entrar.

Resultado:

Como pode agora confirmar, adicionar pessoas que utilizam dispositivos Android ou Windows a uma chamada FaceTime é algo realmente fácil. Aproveite para ter a melhor qualidade de videochamada com as pessoas que mais gosta.

