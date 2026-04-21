Fortinet acelera o SecOps com IA, automação e um novo FortiSOC

A Fortinet aproveitou o evento Fortinet Accelerate 2026 para reforçar a sua estratégia na área de SecOps (Security Operations), com um conjunto de novidades focadas em inteligência artificial, automação e simplificação das operações de cibersegurança.

IA no centro da defesa

Com os ataques cada vez mais rápidos e sofisticados graças ao uso de IA, a Fortinet defende que as equipas de segurança precisam de respostas igualmente ágeis. A empresa aposta assim numa plataforma SecOps unificada, capaz de operar em cloud, on-premises ou ambientes geridos, reduzindo a complexidade operacional.

FortiSOC: o SOC unificado

Uma das principais novidades é a antevisão do FortiSOC, uma solução SaaS que junta várias ferramentas num único serviço, incluindo FortiAnalyzer, FortiSIEM, FortiSOAR e FortiTIP.

A ideia passa por centralizar logs, correlação de eventos, automação e investigação numa única consola, com um modelo de dados unificado e suporte a ambientes híbridos e multivendor.

Em paralelo, o FortiAI evolui para além do conceito de copiloto, passando a permitir automação mais avançada de tarefas como triagem de alertas, investigação e threat hunting.

SOC-as-a-Service mais completo

O FortiGuard SOC-as-a-Service também foi reforçado, com suporte para logs de terceiros, maior integração com o ecossistema Fortinet e mais visibilidade em ambientes cloud e híbridos, aumentando a capacidade de resposta a incidentes.

FortiEndpoint mais simples e integrado

No campo dos endpoints, a Fortinet apresentou melhorias no FortiEndpoint, que passa a consolidar vários agentes num só. A solução integra funcionalidades como ZTNA, SASE, EPP, EDR e DLP, reduzindo a fragmentação habitual neste tipo de soluções.

Outra novidade é o controlo de aplicações de IA através de FortiAI, permitindo detetar e gerir o uso de ferramentas de inteligência artificial dentro das organizações.

Com estas novidades, a Fortinet aposta numa abordagem mais integrada e automatizada à segurança, onde a IA assume um papel central. O objetivo é claro: simplificar operações, reduzir a complexidade e acelerar a resposta a ameaças cada vez mais sofisticadas.