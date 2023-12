Um robô da Tesla feriu com alguma gravidade um engenheiro na fábrica da empresa no Texas, durante uma avaria. A situação, reportada num relatório sobre incidentes referentes a 2021 e 2022, deu a conhecer que o ataque foi de tal ordem violento que deixou um "rasto de sangue", só parado quando os trabalhadores acionaram o encerramento de emergência.

Um em cada 21 trabalhadores da Giga Texas foi ferido no trabalho em 2022

Um engenheiro da Tesla foi atacado por um robô durante uma avaria com resultados violentos na Giga Texas, perto de Austin. Duas testemunhas viram, horrorizadas, o seu colega de trabalho ser atacado pela máquina concebida para agarrar e deslocar peças de automóveis em alumínio acabadas de fundir.

O robô prendeu o homem, que estava a programar software para dois robôs Tesla inativos nas proximidades, antes de cravar as suas garras metálicas nas costas e no braço do trabalhador, deixando um "rasto de sangue" ao longo da superfície da fábrica.

O incidente - que deixou a vítima com uma "ferida aberta" na mão esquerda - foi revelado num relatório de ferimentos de 2021 apresentado ao condado de Travis e aos reguladores federais. Embora nenhum outro ferimento relacionado a robôs tenha sido relatado aos reguladores pela Tesla na fábrica do Texas em 2021 ou 2022, o incidente ocorre numa altura em que crescem as preocupações sobre os riscos em apostar nos robôs automatizados no local de trabalho.

Há vários exemplos de lesões causadas por robôs, como o caso ocorrido na Coreia do Sul, onde um robô matou um homem depois de o confundir com uma caixa. Há também relatórios que mostram um aumento de lesões devido a colegas de trabalho robóticos em centros de embarque da Amazon, assim como tecnologias "autónomas" que estão em escrutínio após a morte dos seus utilizadores.

Tesla poderá estar a esconder acidentes

O relatório de lesões, que a Tesla tem de apresentar às autoridades por lei para manter os seus lucrativos benefícios fiscais no Texas, afirmava que o engenheiro não necessitava de faltar ao trabalho. Mas uma advogada que representa os trabalhadores contratados pela Tesla na fábrica do Texas disse ao DailyMail que acredita, com base nas suas conversas com os trabalhadores, que o número de ferimentos sofridos na fábrica está a ser subnotificado.

Esta subnotificação, disse a advogada, inclui até a morte, a 28 de setembro de 2021, de um trabalhador da construção civil, que tinha sido contratado para ajudar a construir a própria fábrica.