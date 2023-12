Test Drive Unlimited Solar Crown com trailer em altas rotações

Test Drive Unlimited Solar Crown, encontra-se em desenvolvimento pela KT Racing e conta com publicação a cargo da Nacon. Trata-se de um nome que traz forte melancolia para os jogadores mais saudosistas, que tiveram a oportunidade de jogar o primeiro Test Drive, nos finais dos anos 80 do século passado. Unlimited Solar Crown recebeu recentemente um novo trailer.

Test Drive (da Accolade) foi, em finais do século passado (finais dos anos 80), um dos jogos ícones do desporto automobilístico. Tratava-se de uma época em que a oferta não era assim tão variada quanto hoje mas, Test Drive apresentava uma qualidade bastante interessante.

Agora, passados quase 40 anos, Test Drive continua a acelerar por esses asfaltos virtuais e Test Drive Unlimited Solar Crown será o próximo jogo a ser lançado.

A KT Racing, de forma a mostrar um pouco de Test Drive Unlimited Solar Crown, revelou recentemente The Racer, um novo trailer que apresenta outro estilo de jogo, para os condutores mais competitivos.

Segundo os responsáveis pelo jogo, um dos principais objetivos de Test Drive Unlimited Solar Crown é precisamente o de desafiar os jogadores e leva-los a quererem também desafiar outros jogadores, testar os seus limites e chegar ao topo da classificação.

Um conjunto de conteúdos competitivos

Para saciar a sede de adrenalina de todos os fãs de Test Drive, o MMO (Massively Multiplayer Online) oferece uma série de atividades: Circuito, Dominação, Sprint, Contra-Relógio e outras competições online em que as regras e os ambientes criam desafios muito variados.

Entre eles, destaca-se o Desafio Instantâneo, uma funcionalidade que permite aos jogadores marcarem um frente a frente com um rival. Se o desafio for aceite, é gerada uma linha de chegada aleatória no mapa. Para dar um toque extra, os participantes têm de apostar as suas preciosas Moedas Solares.

Personalizar os seus automóveis, outra forma de socializar

Qualquer condutor que se preze tem de se interessar pela mecânica do seu bólide se quiser pôr-se à prova contra outros concorrentes. Para responder a esta necessidade, existem oficinas acessíveis em todos os bairros da ilha.

Estas oficinas podem melhorar os desempenhos dos carros, mas também o seu aspeto visual. Estas verdadeiras oficinas de preparação fazem parte dos vários hubs sociais nos quais os jogadores podem interagir uns com os outros e ver os planos dos seus concorrentes para se inspirarem.

Hong Kong e a Solar Crown

Com uma recriação à escala 1:1 da ilha de Hong Kong, os jogadores poderão participar numa competição extraordinária, a Solar Crown, organizada pela influente organização Radiant.

Ao volante de fantásticas bombas do asfalto, como Ferrari, Lamborghini, Bugatti, Koenigsegg, Dodge, Apollo entre outras, o jogador pode explorar livremente a ilha e descobrir dessa forma a grande variedade de locais distintos nela existentes, ou então participar nas competições mais importantes da ilha.

Para além dos seus carros, que refletem as suas inspirações e recompensas pelo seu progresso no jogo, o jogador poderá ainda personalizar a sua experiência de jogo à sua imagem: escolhendo o seu clã, Sharp ou Street, e cultivando o seu estilo para impressionar os outros, destacar-se da multidão e defender o seu clã.

Test Drive Unlimited Solar Crown manteve o ADN das edições anteriores, trazendo um aspeto contemporâneo e atualizado ao jogo de corridas multijogador, oferecendo aos jogadores luxo, carros excecionais e competição.

Já anteriormente, tinha sido disponibilizado o trailer The Cruiser, destinado a todos aqueles que apenas gostam da experiência de condução sem pressão adicional.

Mais novidades acerca de Test Drive Unlimited Solar Crown serão apresentados no futuro próximo, com a promessa de novos trailers a caminho.

Test Drive Unlimited Solar Crown será lançado em 2024, ainda sem data de lançamento concreta, para a PlayStation 5, Xbox Series X e PC.