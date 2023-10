Transformers: Earthspark â€“ Expedition prestes a chegar

Transformers: Earthspark – Expedition é o primeiro jogo baseado na série da Paramount+ e Netflix Transformenrs: Earthspark e prepara-se para o seu lançamento com toda a pompa e circunstância.

A Hasbro e a Outright Games, encontram-se a trabalhar em Transformers: Earthspark – Expedition, o seu próximo jogo. Com o icónico Autobot Bumblebee como principal estrela, este é o primeiro jogo baseado na série animada original da Paramount+ e Netflix Transformers: Earthspark, e que apresentará uma nova geração de Transformers.

Recentemente foi lançado um novo trailer de jogabilidade para Transformers: Earthspark – Expedition, mostrando um pouco do que se pode esperar deste jogo de ação.

Transformers: Earthspark – Expedition será lançado a 13 de outubro de 2023 para a Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch e PC.

Transformers: Earthspark – Expedition foi recentemente apresentado na Gamescom em Colónia, Alemanha e na San Diego Comic-Con, onde foi inicialmente tornado jogável para fãs de todas as idades. Este novo trailer, que mostramos acima, ilustra toda a ação explosiva do jogo, decorrendo em ambientes expansivos totalmente inseridos no espirito Transformer, assim como revela uma visão mais profunda de algumas das missões épicas que os jogadores poderão realizar.

Em Transformers: Earthspark – Expedition, os jogadores assumem o controlo de Bumblebee, enquanto lutam por diversos biomas, derrotam Decepticons inimigos, desbloqueiam novas habilidades e aprendem combos devastadores.

Outras personagens icónicas do universo Transformers vão aparecer para ajudar ou atrapalhar Bumblebee na sua missão, incluindo Optimus Prime, Grimlock, Skullcruncher, Nova Storm, Skywarp e muito mais!

