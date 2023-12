Jogos grátis no Playstation Plus para Dezembro de 2023

O mês de Dezembro já chegou e com ele chegou também a contagem decrescente para o final do ano e para o Natal. E nada melhor para celebrar o Natal de que com novos jogos para passar as férias natalícias, certo? Pois bem, já se sabem quais os jogos a engrossar o catálogo do Playstation Plus deste mês de Dezembro. Vamos ver?

Já estamos em pleno 12º mês de 2023 e com a chegada de Dezembro, chega também o Natal e a azáfama das compras de Natal e preparativos para o Final de Ano. Mas... chegam também, novos jogos ao catálogo do Playstation Plus, para quem tenha subscrição válida do serviço.

Vamos ver quais os jogos que chegam agora ao Playstation Plus.

LEGO 2K Drive

EmLEGO 2K Drive, disponível para possuidores da PlayStation 5 e da PlayStation 4, os jogadores poderão correr em ruas, mares ou desertos e criar os seus veículos de sonho, peça a peça no modo de história do jogo. Terão ainda a oportunidade de derrotar vários rivais coloridos e memoráveis enquanto derrapam e aceleram, desde um novato em pista a vencedor do cobiçado troféu Sky.

PowerWash Simulator

Já em PowerWash Simulator, disponível também para todos os possuidores de PlayStation 5 e PlayStation 4, os jogadores poderão agarrar na sua fiel lavadora de alta pressão e destruir a sujidade dos veículos, edifícios, parques e muito mais. PowerWash Simulator é um jogo relaxante e gratificante sobre a satisfação de um trabalho bem feito.

Sable

Sable, disponível para todos os possuidores da PlayStation 5, os jogadores terão a oportunidade de embarcar numa jornada inesquecível e guiar Sable durante o seu Avoo, um ritual de passagem que a vai levar a vastos desertos e paisagens deslumbrantes, repletas de destroços de naves espaciais e maravilhas ancestrais.