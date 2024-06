Adivinhem quem está de regresso à Playstation 5?

Se bem se recordam, Astro Bot foi um dos pioneiros da Playstation 5, tendo recebido honras de surgir com o lançamento da consola. Agora, passado mais de 4 anos sobre esse momento emblemático, eis que o pequeno robot está de regresso.

O pequeno e simpático Astro Bot que acompanhou a Playstation 5 no seu momento de nascimento, está de regresso. 4 anos esse momento icónico, Astro Bot surge novamente a mostrar os seus bits e bytes.

Com efeito, a Sony revelou recentemente que Astro Bot, vai regressar com a sua maior aventura até à data no próximo dia 6 de Setembro. O videojogo, exclusivo para a Playstation 5, está a ser desenvolvido pela Team Asobi, e continua a mini aventura de Astro's Playroom, o jogo original da Playstation 5 que revelava as características inovadoras do DualSense.

Segundo Nicolas Doucet, diretor da Team Asobi, "Neste novo jogo de Astro Bot, investimos todo o nosso amor e habilidade para te provocar um sorriso constante enquanto corres, saltas, golpeias inimigos e descobres todos os segredos e brincadeiras que espalhámos pelo jogo".

Astro Bot vai levar o jogador a explorar 6 galáxias e mais de 80 níveis em busca da dispersa tripulação de Astro, onde poderão usar mais de 15 habilidades únicas para abrir caminho por cada cenário.

O jogo aproveitará ao máximo o DualSense, o inovador comando da Playstation 5, com o seu feedback háptico e gatilhos adaptativos, para que o jogador sinta cada passo na sua aventura. Haverá mais de 70 tipos de novos inimigos, assim como um boss final em cada galáxia, proporcionando um grande número de níveis de tentativa e erro para os jogadores que procuram um desafio maior.

Tal como se viu ontem à noite no trailer, Astro reunir-se-á com muitas das personagens do universo PlayStation, uma homenagem aos grandes títulos da companhia que acompanharão Astro na sua primeira grande aventura.

Astro Bot terá a sua nova aventura a partir de 6 de Setembro mas poderá já ser reservado a partir do dia 7 de Junho.