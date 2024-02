Kurofune: Descobrimentos Portugueses já foi lançado

Kurofune: Descobrimentos Portugueses é um jogo que tivemos o prazer de revelar (ver aqui) no Verão do ano passado e que centra a sua atenção no Épico passado português durante o Período dos Descobrimentos. O jogo acaba de ser lançado...

Tal como aqui revelámos, Kurofune: Descobrimentos Portugueses é um jogo com ADN português.

Se por um lado foi desenvolvido por uma equipa de estudantes portuguesa (estúdios 3PAStudios), por outro, é um jogo que celebra um passado só nosso e repleto de tanta glória e sucesso: os Descobrimentos.

Kurofune: Descobrimentos Portugueses, é uma aventura que celebra a rica história e cultura de Portugal através de uma experiência de jogo imersiva e educativa. O jogo tenta oferecer muito mais do que apenas entretenimento mas também conhecimento sobre a Época dourada dos Descobrimentos.

Os jogadores vão ser transportados para a época e irão sentir na pele as sensações e emoções daí resultantes, enquanto assumem um papel crucial ao serviço de Portugal nas grandes descobertas marítimas e nas trocas culturais globais.

Sendo um jogo de aventura, Kurofune: Descobrimentos Portugueses assenta a sua jogabilidade em vários aspetos. Por um lado, existe uma forte componente de Gestão de Recursos, na medida que, para se proporcionarem viagens de descobrimentos tais como as que o jogador vai encetar, os recursos serem escassos e terem de ser bem geridos.

Por outro lado, é necessário uma grande capacidade de análise e estratégica pois sabe-se lá o que espera por esses mares fora e convém ser astuto e inteligente nas abordagens a essas situações.

Uma das principais preocupações da equipa 3PAStudios foi a de retratar no jogo, a nossa História com o máximo de veracidade e rigor. Dessa forma, poderemos esperar um titulo que seja, além de divertido jogar, educativo e interessante.

Para terminar, deixamos breves menções aos prémios que Kurofune: Descobrimentos Portugueses já amealhou:

"Nominee as Most Innovative Game" PlayStation Talents 2023

"Nominee for Special Games fo Good Award" PlayStation Talents 2023

"Nominee for Best Art" PlayStation Talents 2023

"Best System Developed" Universidade Lusófona -Centro Universitário Lisboa

"Best Cultural Incentive" Universidade Lusófona - Centro Universitário Lisboa

"Game of the Year" Universidade Lusófona - Centro Universitário Lisboa

A equipa dos 3PAStudios: