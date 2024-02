Stellar Blade prepara entrada na atmosfera terrestre

Um dos jogos mais esperados deste primeiro quadrimestre de 2024, é Stellar Blade, dos estúdios Shift Up (Defense War: Tower Defense ou destiny child). O titulo que ainda se encontra um pouco distante de entrar nas consolas terrestres, recebeu recentemente novidades.

Em produção pelos estúdios coreanos Shift Up, Stellar Blade tem vindo a criar fortes expetativas para esta primeira metade de 2024.

O jogo, que se posiciona como uma aventura de ação de ficção cientifica futurista e que decorre num cenário pós-apocaliptico, já se encontra disponível para reserva, tanto nos pontos de venda habituais, como na PlayStation Store.

Em Stellar Blade, o futuro da Humanidade está em causa e parece que o Homem está condenado à extinção. Destruído por criaturas bizarras, o planeta Terra foi abandonado, sobrevivendo apenas uma raça humana dizimada, refugiada numa Colónia espacial.

É neste ponto que, após partir da Colónia, a guerreira Eve aterra num planeta desolado, com apenas uma missão: salvar a humanidade ao resgatar a Terra dos NA:tives, uma força maligna que devastou o planeta.

Mas enquanto EVE começa a atacar os NA:tive e a juntar as peças do puzzle que é o mistério do passado enquanto explora as ruínas da civilização humana, descobre que a sua missão está longe de ser simples, já que nem tudo o que parece é. Cabe aos jogadores ajudar a salvar a humanidade da extinção numa aventura cheia de combates frenéticos, bosses épicos e muita emoção na ponta da espada.

Stellar Blade oferece uma experiência visual impressionante, e que nele os jogadores poderão explorar um mundo pós-apocalíptico desenhado ao mínimo detalhe, combinando beleza e terror para criar efeitos espetaculares. Tudo com as capacidades impressionantes da PlayStation 5.

O jogo, já está disponível para reserva e conta com uma Edição Standard (disponível em formato físico e digital por um PVP estimado de 79,99€) e com uma Edição Digital Deluxe, que para além do jogo, inclui todos os bónus de reserva, um fato estelar para Eve (e uns óculos de meio aro), outro para Adam e um casaco para Lily, o pacote de estelar para o drone, 2000 EXP de PH e 5000 moedas de ouro no jogo. Custa 89,99€.

De realçar que, aqueles que fizerem a reserva de Stellar Blade receberão como bónus de reserva um voucher (é necessário ter uma conta PlayStation Network e lugação à internet para resgatar o voucher. Os utilizadores têm de ser maiores de 18) para desbloqueio antecipado de uns óculos redondos clássicos para Eve; uns brincos de armadura auricular para Eve e ainda um fato de mergulho planetário para Eve.

Stellar Blade chega em exclusivo à PlayStation 5 no próximo dia 26 de Abril, e conta com uma história emocionante, com temáticas adultas, mistérios e revelações.