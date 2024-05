EA SPORTS College Football 25 com data anunciada

EA SPORTS College Football 25 tenta reproduzir virtualmente uma competição que apresenta uma força e importância muito grande dentro dos Estados Unidos. No entanto, está a ganhar fãs um pouco por todo o Mundo.

A Electronic Arts já revelou quais os atletas que irão figurar nas capas de EA SPORTS College Football 25.

Trata-se de um trio de estrelas do futebol universitário atual: o running back de Michigan, Donovan Edwards, o quarterback do Texas, Quinn Ewers e o wide receiver/defensive back do Colorado, Travis Hunter.

Estarão presentes 134 escolas no jogo, que irá tentar reproduzir a atmosfera emblemática e carismática que futebol universitário tem nos estados Unidos.

"Donovan, Quinn e Travis são talentos extraordinários que durante a temporada passada impressionaram e divertiram milhões de fãs do futebol americano universitário em campo, e estão prontos para fazê-lo novamente este ano", referiu Daryl Holt, Vice-Presidente Sénior e GM do Grupo EA Sports. "Estamos orgulhosos de poder incorporar milhares de atletas atuais no College Football 25, e com este trio de playmakers na capa e os seus icónicos programas universitários é um ajuste perfeito enquanto inauguramos uma nova era para a EA SPORTS e o futebol universitário. Mal posso esperar para que o mundo saiba mais sobre o videojogo."

Todas as estrelas da capa construíram currículos invejáveis na última temporada. Edwards destacou-se na campanha do campeonato nacional dos Wolverines na temporada passada, onde se tornou o primeiro jogador na história do College Football Playoff (CFP) com dois touchdowns rápidos de mais de 40 jardas no jogo do título. Ewers, um dos melhores quarterbacks do país, levou os Longhorns a um recorde de 12-2 e um Big 12 Championship no ano passado, enquanto Hunter é um dos jogadores de duas vias mais emocionantes da história do futebol universitário e permanece como o único jogador FBS, pelo menos nas últimas 20 temporadas, a ter o registo de 100 jardas recebidas e uma interceptação no mesmo jogo.

"Os videojogos da EA SPORTS são lendários e ver-me na capa do College Football 25 é realmente surreal", disse Edwards. "É uma grande honra juntar-me a grandes nomes de Michigan como atleta de capa de um videojogo de futebol americano universitário da EA SPORTS e manter a tradição."

"Representar a laranja queimada nas grades reais e virtuais é uma honra. Os videojogos da EA SPORTS foram o primeiro lugar onde vivi meu sonho de infância de jogar pelo Longhorns, então é um momento de fazer um círculo completo ao estar agora na capa do College Football 25", adiantou Ewers.

"Eu não poderia estar mais animado para fazer parte do College Football 25 e representar os meus Buffaloes na capa de um videjogo que represente tanta emoção ", disse Hunter. "Mal posso esperar para jogar e ver-me a mim, aos meus colegas de equipa e à minha escola no videojogo."

EA SPORTS College Football 25 está previsto ser lançado a 19 de Julho para a PlayStation 5 e Xbox Series X.

As edições Standard e Deluxe do College Football 25 já estão disponíveis para reserva. Nota ainda para a possibilidade de se reservar uma oferta exclusiva da EA SPORTS – o EA SPORTS MVP Bundle, que inclui as edições deluxe do EA SPORTS College Football 25 e Madden NFL 25 com acesso antecipado de 3 dias para ambos os títulos e uma variedade de outros benefícios.