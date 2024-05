IA nas investigações de Cyber Manhunt 2: New World

Os estúdios Aluba Studios encontram-se a trabalhar em Cyber Manhunt 2: New World e acabam de anunciar o lançamento em Acesso Antecipado duma primeira fase do jogo. Venham conhecer melhor este titulo que nos convida a "vestir a pele" de um detetive de IA.

A Spiral Up Games e os estúdios Aluba Studios anunciaram recentemente o lançamento em Acesso Antecipado de seu mais recente título, a aventura de hacking narrativa Cyber Manhunt 2: New World no próximo dia 10 de Maio (no Steam).

Com uma narrativa dividida em 4 capítulos e contando com 18 personagens exclusivos, esse jogo oferece, segundo os seus responsáveis, cerca de 8 horas de jogabilidade imersiva, repleta de quebra-cabeças intrincados e desafios envolventes de engenharia social.

Em Cyber Manhunt 2: New World, os jogadores assumem o papel de um detetive que utiliza a IA, mergulhado numa trama repleta de mistérios digitais e verdades ocultas. O jogador vai ter de descobrir uma trama complexa neste mundo disfuncional, empregando técnicas de engenharia social do mundo real e ferramentas de investigação com recurso a IA para decifrar os vários quebra-cabeças que se lhe vão apresentar.

Entrando no mundo digital como um detetive de IA o jogador vai explorar uma série de mistérios profundos, cada um deles extraído de incidentes reais. A história é inspirada em eventos reais, em que cada capítulo está intrinsecamente ligado a um enredo maior e complexo.

O nosso personagem começa com habilidades básicas, como quebra de senhas e ataques de phishing mas, vai avançando para métodos mais complexos, como alteração de voz e hackings a servidores. O jogo apresentará táticas actuais de hacking que se aprofundam à medida que as narrativas se vão tornando cada vez mais intrincadas.

Pelo caminho, o jogador irá encontrar uma grande variedade de personagens distintos, cada um refletindo vários papéis sociais, motivações e origens distintas. Numa era dominada pela IA avançada, o jogador terá de desvendar as várias camadas que as suas vidas ocultam, descobrindo aspectos profundos e multifacetados de suas presenças digitais, onde nem tudo é o que parece.

Com uma intriga elaborada e cativante, cada revelação fornece percepções surpreendentes, mas também se entrelaça numa conspiração maior, meticulosamente elaborada, que se relaciona claramnte com os desafios digitais actuais.

Aldric Chang, CEO da Spiral Up Games, expressou o seu entusiasmo com o lançamento em Acesso Antecipado do jogo: "Estamos incrivelmente empolgados em anunciar a data de lançamento do Cyber Manhunt 2: New World no Early Access. Este jogo apresenta uma nova abordagem para jogos de quebra-cabeça com narrativa, combinando elementos de hacking do mundo real com aspectos estratégicos de investigações cibernéticas. Acreditamos que ele oferecerá uma experiência inigualável e envolvente para os fãs de histórias profundas e solução de quebra-cabeças."