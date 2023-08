Roblox é acusado de facilitar os gastos com apostas por menores

Com regularidade vemos notícias polémicas sobre determinados segmentos do mundo tecnológico e a sua utilização por parte dos mais novos. A mais recente revela que a popular plataforma de jogos Roblox está agora a ser acusada de facilitar os gastos com apostas feitas por menores.

Roblox alvo de processo por facilitar os gastos com apostas por menores

O Roblox é uma plataforma de vários jogos muito conhecida em todo o mundo, sendo usada especialmente por crianças e jovens. Mas já por algumas vezes que o serviço esteve envolto em polémica e agora há mais uma situação para tentar resolver.

De acordo com as recentes notícias, o Roblox foi acusado de conivência e de facilitar esquemas de apostas que envolvem utilizadores menores de idade. Como tal, a empresa está a ser alvo de um processo judicial nos Estados Unidos, movido por um grupo que representa pais preocupados com o comportamento dos filhos.

A acusação afirma que os menores de 18 anos estão a ser atraídos para sites de apostas, casinos e outros jogos online fora do Roblox, mas que contam com publicidade dentro dos jogos da plataforma de forma ilícita e, nalguns casos, até recompensam os jogadores que divulguem esse género de páginas nas suas redes sociais.

Para além disso, é ainda indicado que esses mesmos sites de jogos de azar aceitam a moeda digital do Roblox, Robux, como forma de pagamento. E, em muitos casos, a carteira virtual da plataforma está ligada ao cartão de crédito dos pais, levando nalguns casos a gastos feitos pelos menores.

Contudo, o Roblox divulgou uma nota oficial onde afirma que os sites de jogos de azar e de apostas mencionados no processo são todos criados por terceiros não afiliados com a empresa e explica que esses sites fazem "uso ilegal da marca e propriedade intelectual para operar essas páginas que violam os nossos padrões".

Desta forma, a empresa disse que ia estar atenta a esta prática e desabilitar quem usar irregularmente a ligação com a sua carteira virtual. O caso, por sua vez, será julgado na Califórnia, embora ainda não haja uma data definida para tal.