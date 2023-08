Pandemia: Há 330 mil portugueses que sofrem de Covid Longa

Falar em pandemia por COVID-19 parece ser um tema do passado, mas não. Segundo dados recentes, há 330 mil portugueses que sofrem de Covid Longa. A OMS estima que 36 milhões de pessoas podem ter desenvolvido Covid Longa na Europa. Mas o que é a Covid Longa?

Covid Longa: Conheça os principais sintomas...

Fadiga, falta de ar, alterações do olfato e do paladar, depressão e ansiedade e disfunção cognitiva são alguns dos sintomas mais frequentes do que a DGS chama “condição pós-covid-19” também conhecida como Covid Longa.

A condição pós-covid-19 é definida pelo espectro de sintomas que ocorrem em pessoas com infeção provável ou confirmada pelo coronavírus SARS-CoV-2, habitualmente três meses após o início da fase aguda da infeção e com pelo menos dois meses de duração.

Segundo é referido, a covid longa tem repercussões funcionais potencialmente graves, que interferem com a qualidade de vida e capacidade laboral das pessoas afetadas, com óbvio impacto socioeconómico.

De acordo com o jornal Público, um homem com covid longa desenvolveu doença que torna as “pernas azuis”, uma doença invulgar em que as suas pernas assumem uma coloração azul se o indivíduo estiver de pé durante alguns minutos, de acordo com uma investigação publicada recentemente na revista científica The Lancet.